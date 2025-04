Un finale da brividi ha coronato le qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita, con Max Verstappen (Red Bull) che ha strappato la pole position all'ultimo respiro, battendo Oscar Piastri (McLaren) per soli 10 millesimi, mentre l'altro pilota papaya Lando Norris è andato a muro nel primo tentativo in Q3 e, pertanto, partirà decimo.

Le McLaren erano entrate nelle qualifiche come favorite, dopo aver dominato le prove libere. Tutti si aspettavano un duello tra Piastri e Norris per la prima fila, ma il destino ha riservato un epilogo amaro per il britannico. All'inizio della Q3, mentre Piastri concludeva il suo primo tentativo veloce, Norris ha perso il controllo alla curva 5 dopo un salto sui cordoli, schiantandosi violentemente contro le barriere. L'incidente ha interrotto la sessione con la bandiera rossa, lasciando Norris in decima posizione senza tempo valido.

Dopo che la pista è tornata agibile, George Russell, con la Mercedes, ha fatto registrare il miglior tempo, ma è stato subito superato da Piastri, che sembrava aver fatto il colpaccio. Verstappen, però, ha risposto presente: con un giro da 1:27.294che gli ha regalato la prima posizione, relegando l'australiano della McLaren al secondo posto per un soffio.

Russell si è dovuto accontentare del terzo posto, precedendo Charles Leclerc (Ferrari), quarto, e Kimi Antonelli, quinto con l'altra Mercedes. Carlos Sainz ha brillato con la Williams, conquistando il sesto posto, il miglior risultato in qualifica per lo spagnolo in questa stagione.

Lewis Hamilton, settimo, continua a non avere ancora il giusto feeling con la vettura, mentre Yuki Tsunoda (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine) hanno chiuso rispettivamente ottavo e nono.

In Q2, Alex Albon (Williams) è uscito per soli 7 millesimi, piazzandosi undicesimo (dietro Hamilton), mentre Liam Lawson (Racing Bulls) non è andato oltre il 12 tempo. Fernando Alonso, tredicesimo, ha vissuto una qualifica sottotono con l'Aston Martin, eliminato insieme ad Isack Hadjar (Racing Bulls) e Ollie Bearman (Haas).

Invece, non ha superato il taglio in Q1 Lance Stroll (Aston Martin), finendo sedicesimo. Stessa sorte per i piloti della Kick Sauber con Nico Hulkenberg (18°) e Gabriel Bortoleto (20°), quest'ultimo autore di un testacoda nell'ultimo tentativo.

Domenica, la partenza della gara è alle ore 19:00.