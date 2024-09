A pochi giorni dall'incidente ad Aragon, Francesco Bagnaia (Ducati), nonostante le noie fisiche denunciate giovedì, ha fatto regisrare il miglior tempo nella Practice odierna per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Con 1:30.685, il campione del mondo in carica ha staccato di quasi due decimi Marc Marquez (Pramac), vincitore ad Aragon.

A seguire troviamo altre tre moto Ducati, con Jorge Martin (Pramac), terzo, che ha fatto registrare un tempo di solo un millesimo più veloce rispetto a quello del compagno di squadra Franco Morbidelli. Quinto, Enea Bastianini (Ducati) e Pedro Acosta (KTM GASGAS) sesto, sebbene sia caduto nelle fasi finali della sessione.

Marco Bezzecchi (VR46), Maverick Vinales (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha) e Jack Miller (KTM) sono gli altri piloti che hanno ottenuto l'accesso diretto alla Q2.

Queste le dichiarazioni di Bagnaia alla fine delle due sessioni del venerdì di Misano:

"Stringiamo i denti", ha detto a Sky. "Stamattina, nel corso delle prime prove libere, ho girato senza antidolorifici ed è stata dura. Sinceramente, pensavo di stare un po' meglio. Nel pomeriggio, con le medicazioni del caso, è andata un po' meglio.Non ho particolari problemi dopo che faccio una serie di giri, il problema è quando salgo in sella e la parte dolente si raffredda. Dal momento che ci si ferma e riprende di continuo nel corso di un normale week end, io faccio fatica. Ho un edema importante alla clavicola e al costato e soffro particolarmente nei cambi di direzione e sul curvone. Almeno la quadra l'abbiamo trovato con la moto, dandomi modo di pensare solo alla guida e non al dolore.Credo che Marc Marquez, Martin e il sottoscritto siamo i più veloci. Ho visto Jorge fare tanti giri con la morbida sul posteriore. Credo che non sarà un problema usarla nella Sprint Race di domani, mentre io credo che la media sia più indicata per la gara di domenica, visto quanto accaduto in passato con la soft per il graining".

Domani alle 10:10 si terrà l'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche, seguite dalla gara Sprint prevista per le ore 15.