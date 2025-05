La libertà di stampa in tutto il mondo è minacciata proprio da coloro che dovrebbero esserne i garanti: le autorità politiche. Lo dimostra chiaramente l'ultimo World Press Freedom Index annuale (2024), pubblicato da Reporter Senza Frontiere (RSF). Questa constatazione si basa sul fatto che, dei cinque indicatori utilizzati per compilare la classifica, è quello politico a registrare il calo maggiore, con una media globale di 7,6 punti.

Un numero crescente di governi e autorità politiche non sta adempiendo al proprio ruolo di garante del miglior ambiente possibile per il giornalismo e per i diritti dell'opinione pubblica a notizie e informazioni affidabili, indipendenti e diversificate. RSF rileva un preoccupante calo del sostegno e del rispetto per l'autonomia dei media e un aumento delle pressioni da parte dello Stato o di altri attori politici.

Mentre più di metà della popolazione mondiale è andata alle urne nel 2024, RSF mette in guardia da una tendenza preoccupante rivelata dal World Press Freedom Index 2024: un calo dell'indicatore politico, uno dei cinque indicatori dettagliati nell'indice. Gli Stati e le altre forze politiche stanno svolgendo un ruolo sempre più marginale nella tutela della libertà di stampa. Questa perdita di potere a volte si accompagna ad azioni più ostili che minano il ruolo dei giornalisti o addirittura strumentalizzano i media attraverso campagne di molestie o disinformazione. Un giornalismo degno di questo nome è, al contrario, una condizione necessaria per qualsiasi sistema democratico e per l'esercizio delle libertà politiche. Anne Bocandé, Direttore editoriale di RSF

A livello internazionale, quest'anno è caratterizzato da una chiara mancanza di volontà politica da parte della comunità internazionale di far rispettare i principi di protezione dei giornalisti, in particolare la Risoluzione 2222 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La guerra a Gaza è stata segnata da un numero record di violazioni contro giornalisti e media dall'ottobre 2023. Più di 100 giornalisti palestinesi sono stati uccisi dalle Forze di Difesa Israeliane, di cui almeno 22 nel corso del loro lavoro.

Occupata e sottoposta a continui bombardamenti israeliani, la Palestina è al 157° posto su 180 paesi e territori esaminati nel World Press Freedom Index 2024, ma è tra gli ultimi 10 per quanto riguarda la sicurezza dei giornalisti.

Sebbene il 2024 sia stato l'anno elettorale più importante nella storia, anche il 2023 ha visto anche elezioni decisive, soprattutto in America Latina, vinte da autoproclamati predatori della libertà di stampa e del pluralismo dei media, come Javier Milei in Argentina (scesa di 26 posizioni al 66° posto), che ha chiuso la più grande agenzia di stampa del paese in un preoccupante atto simbolico.

Le elezioni sono spesso accompagnate da violenze contro i giornalisti, come in Nigeria (112°) e nella Repubblica Democratica del Congo (123°). Le giunte militari che hanno preso il potere con i colpi di Stato nel Sahel, in particolare in Niger (sceso di 19 posizioni all'80° posto), Burkina Faso (sceso di 28 posizioni all'86° posto) e Mali (sceso di una posizione al 114° posto), continuano a rafforzare la loro presa sui media e a ostacolare il lavoro dei giornalisti. Anche la rielezione di Recep Tayyip Erdogan in Turchia è fonte di qualche preoccupazione: al 158° posto, il Paese continua a perdere punti nella classifica.

In assenza di una regolamentazione, l'uso dell'IA generativa nell'arsenale della disinformazione a fini politici è motivo di preoccupazione. I deepfake occupano ormai un posto di rilievo nell'influenzare l'esito delle elezioni. Ciò è stato dimostrato dal deepfake audio della giornalista Monika Todova durante le elezioni parlamentari in Slovacchia (scesa dal 12° al 29° posto), uno dei primi casi documentati di questo tipo di attacco a un giornalista con l'obiettivo di influenzare l'esito di un'elezione democratica.

Molti governi hanno intensificato il controllo sui social media e su Internet, limitando l'accesso, bloccando gli account e sopprimendo i messaggi che contengano notizie e informazioni. In Vietnam (174° posto) i giornalisti che esprimono ciò che pensano sui social media vengono arrestati quasi sistematicamente. In Cina (172° posto), oltre ad arrestare più giornalisti di qualsiasi altro paese al mondo, il governo continua a esercitare un controllo rigoroso sui canali di informazione, implementando politiche di censura e sorveglianza per regolamentare i contenuti online e limitare la diffusione di informazioni ritenute sensibili o contrarie alla linea del partito.

Alcuni gruppi politici alimentano l'odio e la sfiducia nei confronti dei giornalisti insultandoli, screditandoli e minacciandoli. Altri stanno orchestrando l'acquisizione dell'ecosistema mediatico, sia attraverso media statali sotto il loro controllo, sia attraverso media privati ​​tramite acquisizioni da parte di imprenditori alleati. L'Italia di Giorgia Meloni (46°) – dove un membro della coalizione parlamentare al governo sta cercando di acquisire la seconda agenzia di stampa del Paese (AGI) – ha perso cinque posizioni quest'anno.

I gruppi politici fungono spesso da canali di diffusione, o addirittura da istigatori di campagne di disinformazione. In oltre tre quarti dei paesi valutati nell'Indice (138 paesi), la maggior parte degli intervistati ha riferito che gli attori politici del proprio paese erano spesso coinvolti in campagne di propaganda o disinformazione. Tale coinvolgimento è stato descritto come "sistematico" in 31 paesi.

In Europa orientale e Asia centrale, la censura dei media si è intensificata, imitando in modo spettacolare i metodi repressivi russi, soprattutto in Bielorussia (scesa di 10 posizioni, al 167° posto), Georgia (103°), Kirghizistan (120°) e Azerbaigian (scesa di 13 posizioni, al 164° posto). L'influenza del Cremlino è arrivata fino alla Serbia (scesa di sette posizioni, al 98°), dove i media filogovernativi diffondono propaganda russa e le autorità minacciano i giornalisti russi in esilio. La Russia (162°), dove Vladimir Putin è stato prevedibilmente rieletto nel 2024, continua a condurre una guerra in Ucraina (61°), che ha avuto un impatto significativo sull'ecosistema dei media e sulla sicurezza dei giornalisti.

Il calo generale dell'indicatore politico ha colpito anche il trio al vertice del World Press Freedom Index. La Norvegia, ancora al primo posto, ha visto un calo del suo punteggio politico, e l'Irlanda (ottava), dove i politici hanno sottoposto i media a intimidazioni giudiziarie, ha ceduto la sua posizione di leader nell'Unione Europea alla Danimarca (seconda), seguita dalla Svezia (terza).

I tre paesi asiatici in fondo alla classifica dello scorso anno – Vietnam, Cina e Corea del Nord – hanno ceduto le loro posizioni a tre paesi i cui punteggi politici sono crollati: l'Afghanistan (sceso di 44 posizioni nella classifica politica), che ha perseguitato incessantemente i giornalisti da quando i talebani sono tornati al potere; la Siria (scesa di otto posizioni nella classifica politica); e l'Eritrea (scesa di nove posizioni nella classifica politica), che ora è ultima sia nella classifica politica che in quella generale. Gli ultimi due paesi sono diventati zone senza legge per i media, con un numero record di giornalisti detenuti, scomparsi o tenuti in ostaggio.



La regione del Maghreb e del Medio Oriente è quella con la situazione peggiore nel World Press Freedom Index 2024. È seguita dalla regione Asia-Pacifico, dove il giornalismo sta soffocando sotto il peso dei governi autoritari. In Africa, sebbene meno del 10% della regione si trovi in ​​una situazione "molto grave", quasi la metà dei paesi si trova in una situazione "difficile".

I paesi in cui la libertà di stampa è "buona" sono tutti in Europa, e più specificamente all'interno dell'Unione Europea, che ha adottato la sua prima legge sulla libertà dei media (EMFA). L'Irlanda è uscita dai primi tre paesi dell'Indice, sostituita dalla Svezia, mentre la Germania è ora tra i primi dieci. La libertà di stampa è tuttavia messa a dura prova in Ungheria , Malta e Grecia , i tre paesi dell'UE con il punteggio più basso. Più a est in Europa, le condizioni per esercitare il giornalismo si stanno deteriorando a causa della portata della disinformazione e della censura dei media falsamente accusati di minare la sicurezza nazionale o di terrorismo. È il caso di Russia (162°), Bielorussia (167°) e Turkmenistan (175°), mentre in Georgia (scesa di 26 posizioni al 103°), il partito al governo sta coltivando un riavvicinamento con Mosca. Grazie ai miglioramenti del suo indicatore di sicurezza – meno giornalisti uccisi – e del suo indicatore politico, l'Ucraina (61°) è salita di 18 posizioni.

Nelle Americhe , l'incapacità dei giornalisti di occuparsi di temi legati alla criminalità organizzata, alla corruzione o all'ambiente per timore di ritorsioni rappresenta un problema importante. La percentuale di Paesi la cui situazione è classificata come "soddisfacente" (giallo) è drasticamente diminuita dal 36% del 2023 al 21% del 2024. Una delle maggiori potenze economiche mondiali, gli Stati Uniti , è scesa di dieci posizioni. In quasi tutti i Paesi del Sud America, la situazione della libertà di stampa è ora "problematica", un peggioramento dovuto in parte all'elezione di predatori della libertà di stampa come Javier Milei e all'incapacità dei governi di ridurre la violenza contro i giornalisti. Il Messico continua a essere il Paese più pericoloso per i giornalisti, con 37 morti dal 2019.

L'Africa subsahariana è stata fortemente colpita dalla violenza politica durante le principali elezioni del 2023. Oltre l'8% dei paesi africani è ora colorato di rosso nel grafico, il doppio rispetto al 2023. Nigeria , Togo e Madagascar sono stati colpiti da ondate di repressione nei confronti dei giornalisti. La regione è segnata dal declino della sicurezza in diversi paesi del Sahel: Niger , Burkina Faso e Mali .

Nella regione Asia-Pacifico , la seconda regione più difficile al mondo per la pratica del giornalismo, cinque paesi figurano tra i dieci più pericolosi al mondo per il personale dei media: Myanmar (171°), Cina (172°), Corea del Nord (177°), Vietnam (174°) e Afghanistan (178°). Tuttavia, a differenza dello scorso anno, nessuno dei paesi della regione rientra nella top 15 dell'Indice.

In Medio Oriente e Nord Africa , la situazione è "molto grave" in quasi la metà dei paesi. Gli Emirati Arabi Uniti si uniscono agli altri otto paesi nella zona rossa sulla mappa: Yemen , Arabia Saudita , Iran , Palestina , Iraq , Bahrein , Siria ed Egitto . La Palestina, occupata e sotto bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, e il paese più mortale per i giornalisti, è anche in fondo all'indice. Il Qatar è ora l'unico paese della regione in cui la situazione non è classificata né come "difficile" né "molto grave".





Fonte: Reporter Senza Frontiere