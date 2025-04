Il Paris Saint-Germain resiste all'assalto dell'Aston Villa e vola in semifinale di Champions League. In un match ricco di emozioni e colpi di scena, il Paris Saint-Germain ha superato l'Aston Villa con sudatissimo 5-4 (risultato aggregato), guadagnando l'accesso alle semifinali di UEFA Champions League. Nonostante il coraggioso tentativo di rimonta dei Villans davanti al loro pubblico, i francesi hanno dimostrato freddezza e qualità, resistendo a un secondo tempo trascinato dal fuoco agonistico dei padroni di casa.

La partita era cominciata nel migliore dei modi per il PSG, capace di sfruttare fin da subito gli spazi lasciati dall'approccio offensivo dell'Aston Villa. Dopo soli quattro minuti, un'azione magistrale ha visto Nuno Mendes servire Bradley Barcola sulla sinistra: il cross dell'attaccante, complici un incerto Emiliano Martínez, è finito ai piedi di Achraf Hakimi, che di piatto ha insaccato il primo gol. I parigini hanno continuato a premere, raddoppiando con un contropiede degno di nota: ancora Nuno Mendes, lanciato a rete, ha trovato il 2-0 con un preciso strike, sfruttando una ripartenza fulminea.

Nonostante l'aggressività iniziale dell'Aston Villa, capace di conquistare due corner nei primi minuti, il primo tempo è stato dominato dal PSG. Gianluigi Donnarumma, tra i protagonisti della serata, ha salvato i suoi con un intervento decisivo su un tiro di Pau Torres, mantenendo inviolata la porta fino all'intervallo.

Il secondo tempo, però, ha regalato una svolta al match già a inizio ripresa, Youri Tielemans ha accorciato le distanze sfruttando una deviazione di Willian Pacho, risvegliando le speranze del pubblico di Birmingham. Il capitano John McGinn ha poi firmato il 2-2 con un tiro dalla distanza, deviato in modo imprevedibile, mentre Ezri Konsa porta in vantaggio i padroni di casa con un preciso strike su assist di Marcus Rashford.

L'Aston Villa, galvanizzata dal sostegno del pubblico, ha continuato a cercare il gol del pareggio, ma si è scontrata con una difesa parigina caparbia. Donnarumma è stato fondamentale: prima ha respinto un pericoloso tentativo di Rashford dal limite, poi si è superato su un colpo di testa angolato di Tielemans. A spegnere definitivamente i sogni del Villa è intervenuto anche un salvataggio decisivo di Pancho su un tiro al volo di Ian Maatsen a pochi istanti dal fischio finale.





Nell'altro incontro di semifinale, in Germania, il Barcellona perde, ma va in semifinale dopo cinque anni dall'ultima volta. Al Westfalenstadion il Borussia Dortmund vince 3-1 e accarezza una rimonta che però resta incompiuta. Ai catalani basta l'ampio 4-0 dell'andata per staccare il pass tra le migliori quattro d'Europa, ma la serata in Germania è tutta dei gialloneri e soprattutto di Serhou Guirassy, autore di una tripletta da urlo.

La squadra di Niko Kovač parte con il piede sull'acceleratore. Guirassy ha una prima occasione già nei minuti iniziali, poi al minuto 11 sblocca il match dal dischetto, dopo un fallo di Szczęsny su Pascal Gross. L'attaccante del Dortmund non sbaglia e firma l'1-0. La pressione dei padroni di casa continua: Adeyemi impegna Szczęsny in una gran parata e poco prima dell'intervallo il Barcellona rischia grosso, ma Kobel è attento su un'incursione mancata da Koundé.

Anche nella ripresa il copione non cambia. Il Borussia rientra con il fuoco negli occhi, e dopo quattro minuti segna ancora: sponda di Bensebaini, zampata di Guirassy per la doppietta. L'entusiasmo tedesco, però, si spegne appena tre minuti dopo. Fermín López lancia in profondità per Lewandowski, ma è lo stesso Bensebaini, nel tentativo di anticipare il polacco, a infilare il proprio portiere e firmare un'autorete che vale oro per i catalani.

A questo punto la qualificazione è di nuovo salda tra le mani del Barça. Kovač prova il tutto per tutto, inserisce forze fresche e trova ancora il gol con Guirassy, servito da un cross velenoso di Duranville e da un goffo tocco di Araújo. È la terza rete personale dell'attaccante guineano, che sale a quota 13 in Champions, diventando capocannoniere del torneo. Ma il cronometro non è amico del Dortmund, e nonostante la prestazione di altissimo livello, i tedeschi vengono eliminati.



Il Barcellona affronterà la vincente della super sfida tra Inter e Bayern Monaco di questa sera, mentre il PSG dovrà vedersela con l'Arsenal (più probabilmente) o il Real Madrid.