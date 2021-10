Il 20 settembre 2021 è iniziata la collaborazione fra la WEB TV di International Blog, il sito di Giulio Strocchi e Radio Wi-Fi Official, l'emittente di Piero Palermo. Il primo mese di sinergia viene celebrato il 20 ottobre, quando ospite di "Casa Vanessa", la trasmissione condotta da Vanessa Radosti, speaker di Radio Wi-Fi Official e blogger di International Blog, arriverà Massimo Colantoni. E' un personaggio decisamente conosciuto, visto che ha partecipato a Temptation Island.

Il programma prodotto sinergicamente dalle due testate viene trasmesso in diretta video sulle piattaforme social Facebook, Twitch, Instagram, Youtube e in contemporanea sul sito di Radio Wi-Fi Official in audio. Quest'ultima modalità di fruizione è dedicata a chi vuole ascoltare anche musica che purtroppo sui social non è possibile trasmettere per motivi di copyright.

Si tratta di un format innovativo perchè l'utente ha la possibilità di vedere la diretta e contemporaneamente, attraverso i social, interagire con l'ospite intervistato. I commenti vengono visualizzati durante la diretta: e, oltre che sulle piattaforme social, è possibile interagire e fare domande tramite il numero di telefono di Radio Wi-Fi Official, che rappresenta un'opportunità importante per godersi il programma anche per chi ha problemi di vista.

In questo primo mese di collaborazione tra WEB TV di International Blog e Radio Wi-Fi Official sono già arrivati ospiti di livello e risultati importanti. La trasmissione "Musica Senza Limite Live", ad esempio, è stata vista da oltre 5000 persone. "Sono numeri notevoli per una realtà appena nata", spiegano Giulio Strocchi e Pieto Palermo. "Siamo certi che in futuro cresceranno ancora".

https://www.internationalblog.eu