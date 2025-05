Tra i film più attesi della prossima Awards Season si fa notare il nuovo progetto targato Yorgos Lanthimos, Bugonia, che a due anni dal successo di Povere Creature torna alla ribalta con il remake in lingua inglese della pellicola cult sudcoreana Save the Green Planet!

Il titolo del film, "Bugonia", si ispira a un'antica credenza secondo la quale le api nascevano spontaneamente dal corpo in decomposizione di un bue. Questa immagine potentemente simbolica di rinascita dalla morte sembra riflettersi nel film attraverso metafore che si intrecciano con il tema della paranoia sociale.

Si tratta di un'eccentrica black comedy che

ruota attorno a un giovane disilluso che cattura e tortura un uomo d'affari che crede faccia parte di un'invasione aliena. Ne nasce una battaglia di astuzia tra il rapitore, la sua devota fidanzata, l'uomo d'affari e un investigatore privato...

Il film sudcoreano Save the Green Planet! del 2003 ha ricevuto un forte apprezzamento dalla critica internazionale e ha vinto diversi riconoscimenti importanti. Tra questi, spiccano il prestigioso Tiger Award al Festival di Rotterdam. In Corea del Sud e in altri festival, è stato ampiamente premiato per la miglior regia, per la miglior sceneggiatura e per le interpretazioni del cast in diverse cerimonie nazionali. È stato riconosciuto per la sua originalità, la regia audace e le ottime performance, pur non avendo vinto premi nel circuito occidentale più mainstream.