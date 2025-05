Alpitour World e Radio Italia pronte a vivere una stagione estiva all’insegna del divertimento, con un ricco programma di dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento. Quattro i villaggi a firma Bravo e VOIhotels che vedranno la presenza di Radio Italia, con la sua musica, i suoi conduttori e tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia. Diverse e personalizzate le attività di Radio Italia pensate per rendere davvero speciali le 5 settimane in programma.

Dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini (LE) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, l’11 giugno, l’intervista e il live di Francesco Gabbani.

Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (ME), in diretta con Paoletta e con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 2 luglio, l’intervista e il live di Ermal Meta.

Dal 7 al 12 luglio al VOI Arenella Resort (SR) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi.

Dal 21 al 2 agosto al VOI Tanka Village (CA) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt.

Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e, come sempre, a bordo dei voli Neos sarà disponibile la playlist di Radio Italia. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma la propria partecipazione come Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che si terrà in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Milano Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino.