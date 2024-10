21 Invest, il Presidente Alessandro Benetton: “I nostri investimenti testimoniano la fiducia nel potenziale delle imprese italiane e il nostro impegno per creare valore, non solo a livello finanziario, ma anche in termini di crescita occupazionale e sviluppo sostenibile”.



Alessandro Benetton: gli investimenti di 21 Invest testimoniano la fiducia nel potenziale delle imprese italiane

“21 Invest continua il suo percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane” scrive su LinkedIn Alessandro Benetton, fondatore e oggi Presidente, in merito a quanto annunciato recentemente da In&Out. Dal 2021 nel portafoglio di 21 Invest, la realtà leader nella produzione di zanzariere, tapparelle e accessori per il foro finestra ha acquisito il Gruppo Pinto, attivo nel settore degli avvolgibili in alluminio e PVC, rafforzando ulteriormente la propria leadership di mercato. Quella di In&Out è solo una delle storie di successo che 21 Invest, con la guida di Alessandro Benetton, ha contribuito a scrivere. “I nostri investimenti testimoniano la fiducia nel potenziale delle imprese italiane e il nostro impegno per creare valore, non solo a livello finanziario, ma anche in termini di crescita occupazionale e sviluppo sostenibile”.



Alessandro Benetton: non perdiamo mai di vista i mercati internazionali

È solo “quando lasciamo un’impresa e l’ecosistema in cui è immersa meglio di come li abbiamo trovati” che 21 Invest sa “di avere avuto successo”. E come ha ribadito in diverse occasioni il Presidente Alessandro Benetton “per riuscirci è necessario adottare una prospettiva di medio-lungo termine, che permette sì di sostenere l’azienda nel diventare più competitiva e resiliente, oltre che un luogo in cui sia piacevole lavorare, ma anche di renderla sostenibile e di favorire ricadute positive su tutto l’ambiente circostante: il tessuto imprenditoriale, il territorio, la comunità locale”. La storia di In&Out si identifica efficacemente nel percorso di 21 Invest: nata a Grottaglie (TA), l’azienda ha ampliato gradualmente il proprio portafoglio prodotti e oggi annovera 14 stabilimenti in tutta Italia. Con l’ingresso di 21 Invest, il percorso di crescita di In&Out ha subito una decisa accelerazione: il Gruppo si posiziona oggi come leader a livello nazionale anche a seguito di una serie di acquisizioni mirate e, con l’integrazione di Pinto, prevede di raggiungere nel 2024 un fatturato di circa 270 milioni di euro, con una crescita di oltre tre volte rispetto al momento dell'ingresso di 21 Invest e un incremento dell’occupazione di circa il 190%. “Spingiamo le imprese locali a diventare leader nei loro settori. E non perdiamo mai di vista i mercati internazionali”, ha evidenziato Alessandro Benetton.