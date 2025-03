So poco della notte

ma la notte sembra sapere di me,

e in più, mi cura come se mi amasse,

mi copre la coscienza con le sue stelle.

Forse la notte è la vita e il sole la morte.

Forse la notte è niente

e le congetture sopra di lei niente

e gli esseri che la vivono niente.

Forse le parole sono l'unica cosa che esiste

nell'enorme vuoto dei secoli

che ci graffiano l'anima con i loro ricordi.