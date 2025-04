WWF Italia, comunicato stampa - Il benessere psichico e relazionale, non meno importante di quello fisico, sembra risentire in modo favorevole della frequentazione di spazi verdi e naturali. Il contatto con ambienti naturali, infatti, combinato a una minore esposizione agli eventi stressanti tipici della vita cittadina, favorisce la rigenerazione fisica e psichica e migliora di conseguenza la salute mentale. Stare in Natura aiuta ad abbassare gli ormoni dello stress, a ritrovare pace e serenità e rinforzare il sistema immunitario. Secondo la ricerca dell’OMS, nel mondo 1 persona su 8 è affetta da un disturbo mentale (300 milioni di persone con disturbi d’ansia, di cui 58 milioni di bambini e adolescenti, 280 milioni con depressione, di cui 23 milioni di bambini e adolescenti). Secondo alcune ricerche, nelle zone dove gli spazi verdi sono al di sotto di limiti consigliati si registra il 50% di rischio in più di sviluppare disturbi mentali come depressione, ansia e abuso di sostanze nel lungo periodo. Gli effetti positivi sulla nostra salute sono solo una parte dei numerosi ‘servizi ecosistemici’, come acqua e aria pulita, suolo fertile, medicinali, cibo, che la Natura offre gratuitamente all’umanità. Lo stesso Papa Francesco aveva ricordato nel 2020 in occasione della Conferenza sulla Biodiversità che “non possiamo fingerci sani in un Pianeta malato”.





Natura in buona salute, la nostra assicurazione sulla vita

In occasione della Giornata Mondiale della Salute con lo slogan ‘BenEssere in Natura” il WWF ha lanciato la Primavera delle Oasi che dal prossimo 21 aprile e fino al 5 giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente - offrirà centinaia di esperienze diverse da godere grazie ad un’immersione totale nelle sue 100 aree protette.

Dalla biciclettata alla scoperta delle Oasi Laguna di Orbetello e Lago di Burano al workshop sulle proprietà delle piante tintorie all'AMP di Miramare, passando per i bioblitz e le visite guidate notturne alla ricerca delle lucciole nella provincia milanese fino ad incontri di approfondimento sui grandi carnivori, come quello che si terrà sul lupo in Umbria all'Oasi Affiliata WWF La Malcontenta e il Lupo. Infine non può mancare il connubio tra natura e musica con i concerti di Sergio Naddei nel megafono naturale dell'Oasi WWF Cratere degli Astroni. Sono alcuni esempi, saranno centinaia gli eventi che da Nord a Sud caratterizzeranno la Primavera delle Oasi. Cogliendo l’occasione anche delle numerose festività in arrivo, si può fin da ora pianificare e prenotare la propria giornata sulla pagina Qui > - ritrovare il proprio benessere approfittando del risveglio della Natura e ricordare quanto sia importante difendere la biodiversità (quella italiana è la più ricca d’Europa) per noi e per le generazioni future grazie alla campagna Our Nature.

Tantissimi gli appuntamenti con aperture straordinarie nel corso dei 7 weekend previsti nel programma con celebrazioni in occasione di date simbolo come la Giornata Mondiale della Biodiversità del 24 maggio. Si potrà passeggiare nella frescura di un bosco appenninico, immergersi nel forest bathing, godere del vento tiepido delle scogliere, confondersi nei suoni delle lagune costiere popolate di uccelli, sdraiarsi tra i fiori di campo e lasciarsi avvolgere dal profumo dei prati selvatici, scoprire in punta di piedi gli animali più affascinanti insieme ad esperti, partecipare a visite guidate, workshop, spettacoli.



L'esperienza del forest bathing

Tra i più recenti progetti che mettono in luce i benefici psicofisici delle Oasi c’è il forest bathing, letteralmente “bagno di foresta”: fa riferimento a una pratica giapponese che ricerca nel contatto fisico con la natura la chiave per ritrovare l’armonia tra corpo e ambiente. Attraverso la percezione sensoriale, in modo particolare con il tatto e l’olfatto, si riesce a creare una connessione tra l’uomo e la natura circostante. Questo tipo di esperienza permette di rallentare il ritmo della vita quotidiana, ridurre lo stress, migliorare l’umore e aumentare la sensazione di calma e serenità.

Gli effetti positivi di questa tecnica sul corpo e sulla mente sono ampiamente documentati nella letteratura scientifica e diversi studi suggeriscono come l’esposizione agli ambienti boschivi sia associata al rafforzamento delle difese immunitarie, alla riduzione del colesterolo, dello stress e dell’ansia. Grazie al supporto del marchio Golia e alla collaborazione di realtà esperte in materia, come Aimef (Associazione Italiana Medicina Forestale) e Forest Therapy Hub, sono ad oggi già 6 le Oasi WWF qualificate come “Oasi del Respiro” (Ghirardi, Gole del Sagittario, Bosco di Vanzago, Macchiagrande, Le Cesine, Cratere degli Astroni), dove poter praticare al meglio le immersioni forestali.

Nelle sei oasi sono stati realizzati altrettanti percorsi dedicati e formati decine di operatori per le attività di forest bathing e sono stati valutati i benefici per le persone che hanno partecipato ai test di campo: riduzione della pressione sanguigna e dello stress percepito, associato ad un miglioramento del tono dell’umore. L’obiettivo ora è di coinvolgere più persone possibili in queste attività, anche grazie ad ulteriori collaborazioni con CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale - formando operatori in quante più Oasi forestali possibili, al fine di garantire loro un’esperienza di benessere e di riconnessione profonda con la natura.





100 spicchi di natura protetta a beneficio della comunità

Oltre che luoghi meravigliosi, le Oasi sono il più grande progetto di conservazione del WWF in Italia, da oltre 50 anni: dalla storica Oasi del Lago di Burano in Toscana alle maestose Gole del Sagittario in Abruzzo, dai prati alpini di Valtrigona in Trentino alle falesie a picco sul mare di Capo Rama in Sicilia, tutte le Oasi WWF svolgono un ruolo centrale per difendere migliaia di specie animali e vegetali, fare educazione in natura e promuovere uno sviluppo davvero sostenibile. E tutte hanno un richiamo speciale a cui rispondere.

Le Oasi hanno una prevalente funzione di conservazione della natura, tramite ricerche scientifiche e progetti di tutela e restauro ambientale, accanto a quella di educazione e di sensibilizzazione, in particolare dei più piccoli. Infine, fungono anche da luoghi di aggregazione e di sperimentazione di modelli di sviluppo sostenibili e innovativi, spesso grazie al contributo di giovani e donne, i cui benefici ricadono anche sulle comunità circostanti.

Attualmente il Sistema delle Oasi del WWF Italia, il primo in Italia gestito da un’associazione privata e tra i primi in Europa, si estende per circa 27.000 ettari ed è caratterizzato da circa 100 aree protette. Accanto a queste sono da menzionare anche 8 Centri Recupero Animali Selvatici (CRAS), con oltre 8.500 animali ricoverati nel solo 2024, e 10 Centri Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS). Il sistema di aree protette attrae ogni anno circa 350.000 visitatori.

Le Oasi vedono circa 150 persone impiegate e oltre 500 volontari coinvolti nelle attività di gestione, educazione e progetti di conservazione e monitoraggio. Dalla ricerca scientifica alle vacanze natura, dall’educazione ambientale con le scuole all’impegno nella conservazione di specie e habitat e nel recupero ambientale, sono tantissime le attività che il WWF svolge ogni giorno nelle Oasi, avvalendosi dell’aiuto prezioso e indispensabile dei volontari Le Oasi WWF svolgono il ruolo di conservazione e sensibilizzazione, ma fungono anche da luoghi di aggregazione per grandi e piccoli, offrendo momenti creativi, didattici, di ricerca scientifica e sperimentazione a tutti i visitatori.