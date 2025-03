“C’è ancora chi si ostina a dire

che l’amore è vero solo se dura

per sempre.

“Se finisce allora non è mai iniziato”.

Che enorme eresia.

Se per caso un fiore muore,

non era un fiore?

Oppure ha avuto il suo tempo

per crescere, sbocciare,

e poi è appassito?

Solo perché si è appassito,

non si può dire che non fosse

un fiore.

E, per assurdo, solo i fiori

finti durano per sempre.”