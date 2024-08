È di Lando Norris (McLaren) la pole position del Gran Premio d'Olanda, che sabato ha "rifilato" oltre tre decimi a Max Verstappen (Red Bull)... sul circuito di casa di Zandvoort.

Norris, nell'ultimo tentativo in Q3, ha fatto registrare il tempo di 1:09.673, strappando al pilota olandese il miglior tempo che aveva ottenuto poco prima e relegandolo sulla seconda casella della griglia nel gran premio che prenderà il via domenica.

L'altro pilota della McLaren Oscar Piastri ha ottenuto il terzo tempo, a mezzo secondo dal compagno di squadra e partirà in seconda fila affiancato dalla Mercedes di George Russell, quarto tempo.

Finalmente una buona qualifica per Sergio Perez, con l'altra Red Bull, che con il quinto tempo sarà in terza fila affiancato dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Completano la top ten di giornata, le due Aston Martin di Alonso (settimo) e Stroll (nono), separati dalla Williams di Albon, mentre Gasly, su Alpine, è decimo.

Non hanno superato il taglio in Q2, Carlos Sainz, 11° con la sua Ferrari, e a sorpresa Lewiss Hamilton (Mercedes), che partirà dodicesimo 12°, ed è anche sotto indagine e a rischio penalità per un possibile incidente con Perez in Q1.

Domenica il GP d'Olanda partirà alle 15 e si disputerà su pista asciutta.