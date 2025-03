La Formula 1 inizia la stagione 2025 a Melbourne, con il GP d'Australia. 58 i giri sui 5,2 Km dell'Albert Park di Melbourne, 14 le curve e 4 le zone DRS. La curva 1 presenta una chicane veloce con muri da un lato e ghiaia dall'altro che la rende uno dei punti più insidiosi della pista, tanto più che è seguita da un rettilineo importante che porta all'impegnativa frenata di curva 3, punto di sorpasso per eccellenza. Questa staccata si trova al termine di una zona DRS ed è teatro di molte delle manovre di sorpasso, ma attenzione: anche in questo caso per chi sbaglia all'esterno della staccata c'è la ghiaia. Le curve 9 e 10 sono senza dubbio tra le più veloci del circuito e anche qui è possibile sorpassare, sebbene i piloti spesso cerchino di rimanere in scia per dare tutto a curva 11, dove andare all'attacco è un po' meno rischioso.

Così dalla scuderia Ferrari si commenta l'esordio nel mondiale 2025...

Frédéric Vasseur, Team Principal: "L'attesa è finita e siamo pronti a scendere in pista per la prima gara della stagione. In un certo senso sembra di tornare al passato, dato che sono trascorsi alcuni anni dall'ultima volta che l'Australia ha ospitato il round di apertura. Il circuito cittadino di Albert Park non è particolarmente rappresentativo di ciò che ci aspetta nel resto del campionato, ma qui l'anno scorso abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi anche per il weekend che ci attende. Naturalmente, ci sono molte incognite e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la gerarchia in pista, soprattutto perché i risultati del test in Bahrain sono stati molto difficili da interpretare. Durante l'inverno abbiamo lavorato duramente in fabbrica a Maranello, e lo stesso hanno fatto Charles, che ha curato con particolare attenzione la preparazione fisica, e Lewis, che ha dato il massimo per integrarsi nel team il più rapidamente possibile. Credo che ci sia tutto il necessario per fare bene ma, come sempre, per prima cosa ci concentreremo su noi stessi, consapevoli che questo è solo l'inizio di una stagione molto lunga. Una settimana fa abbiamo ricevuto un'accoglienza meravigliosa a Milano da una marea di nostri tifosi e adesso, a Melbourne, vogliamo dare il massimo per a dare a tutti loro qualcosa di cui essere orgogliosi".

Charles Leclerc: "Credo che tanto io quanto la squadra ci siamo preparati bene e siamo pronti. Ora è tempo di mettere tutto insieme e questo weekend avremo una prima fotografia delle forze in campo. Come sempre, ma a maggior ragione in occasione della prima gara, saremo molto concentrati su noi stessi. Non abbiamo troppe informazioni sui nostri rivali, per cui penseremo solamente a preparare al meglio le varie fasi del weekend – ha detto –. Lavoreremo sulla rifinitura della messa a punto e metteremo in pratica alcune soluzioni provate al simulatore sulla base delle indicazioni raccolte nei test del Bahrain. L’obiettivo è avere un weekend lineare, che ci permetta di sfruttare al massimo il potenziale della SF-25".

Lewis Hamilton: "Onestamente non vedo l’ora di scendere in pista. Sto vivendo il periodo più eccitante della mia vita, e me lo sto davvero godendo. Negli anni ho imparato che la pressione che metto su me stesso è dieci volte più alta di qualsiasi altra pressione che possa essere messa su di me – ha detto – quindi non sono preoccupato. A livello di aspettative so quale può essere il mio contributo, so che cosa posso ottenere e so cosa ci vuole per raggiungere gli obiettivi. Per quanto mi riguarda sarò concentrato su me stesso e, insieme alla squadra, lavoreremo per massimizzare il potenziale della vettura. Mi avvicino a questo weekend con una mente molto aperta. Si tratta di entrare nella stagione e trovare un buon ritmo. Sarò concentrato su me stesso e insieme alla squadra lavoreremo per massimizzare il potenziale della vettura. Approccio questo weekend con la mente molto aperta. L’obiettivo non può che essere quello di iniziare col piede giusto la stagione".

Questi gli orari:

14 marzo

Practice 1 02:30 - 03:30

Practice 2 06:00 - 07:00

15 marzo

Practice 3 02:30 - 03:30

Qualifiche 06:00 - 07:00

16 marzo

Gran Premio 05:00