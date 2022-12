MATTEO GERVASIO

categoria STRUMENTISTI

Instagram: @matteogervasioo

Facebook: Matteo Gervasio





Durante la scuola media ho frequentato il corso di inglese TRINITY per perfezionare la pronuncia e migliorare l’esposizione orale. Votazione 9.

Sono appassionato di MUSICA: studio batteria da 12 anni presso la Nuova Associazione Musicale S.G.Bosco di Isorella (Bs) con il maestro MARCO VANAZZI che è tutt’ora il mio insegnante. Contemporaneamente frequento l’Accademia di Musica Moderna di Milano da 8 anni con il maestro FRANCO ROSSI e ho superato gli esami dei vari anni con ottimi risultati.

Frequento regolarmente i seminari musicali che organizza il maestro FRANCO ROSSI durante l’estate presso il Masec a Guidizzolo (Mn) al fine di acquisire nuove nozioni, affinare la tecnica e conoscere artisti nazionali ed internazionali.

Nel 2019 ho partecipato al TALENT SHOW a Borgo Poncarale in occasione del 25esimo anniversario della morte di MASSIMO TROISI classificandomi in PRIMA posizione nella categoria “strumentisti”.

Nel 2021 ho partecipato al talent “TOUR MUSIC FEST” aggiudicandomi le semi-finali a Milano.

Nel 2022 ho partecipato al concorso “FUORICLASSE TALENT” classificandomi in finalissima a Tortoreto Lido.

Suono in vari gruppi musicali proposti dal mio istituto di istruzione e dalla mia scuola di musica. Inoltre da 5 anni faccio parte dei “CAN’T EXPLAIN”, la band è formata da 5 ragazzi coetanei: Valentina (voice), Daniele (voice/guitar), Lorenzo (guitar), Pietro (bass) e Matteo (drum).

Il nostro sound è prevalentemente rock, proponiamo cover di Bon Jovi, Green Day, Vasco Rossi, Timoria, Evanescence, MGK, AC/DC, Blink-182, Radiohead, Linkin Park, Slash, Sum 41, Blur, Guns N’ Roses e Maneskin.

Oltre alle date nei locali della zona, ci siamo esibiti come spalla al gruppo cover per eccellenza dei Nomadi “Ma Noi No”, a dicembre 2021 abbiamo partecipato al talent “The Way Now” al BARRIO’S LIVE di Milano, proponendo un brano inedito “Sole Di Notte” collaborando con il rapper Shudew, a maggio 2022 ci siamo esibiti al talent “Payton Rock Festival” e a giugno 2022 allo “Student Got Talent” aggiudicandoci la registrazione di un inedito.

Abbiamo inoltre registrato e pubblicato su Youtube la cover del brano “BRING ME TO LIFE” – Evanescence (https://youtu.be/ZYDyxN9nO8E) realizzata durante il lockdown per allontanare la malinconia e proiettarci verso il futuro con positività.

Mi piace molto condividere con altri musicisti la mia passione per la musica e spero di diventare un batterista professionista.