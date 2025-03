È iniziato il Mondiale 2025 di Formula 1 con il GP d'Australia sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne. Una giornata di prove libere intensa, dedicata alla ricerca degli assetti migliori in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica. Un circuito insidioso, quello australiano, che mette alla prova le monoposto con un mix di curve veloci, tratti stretti e asfalto abrasivo, fattori che potrebbero accentuare il fenomeno del graining. Proprio per questo, i team hanno concentrato le sessioni su test comparativi, cercando un equilibrio tra prestazioni e conservazione delle gomme.

A primeggiare nella prima giornata è stato Charles Leclerc, capace di conquistare il miglior tempo con la sua SF-25 (1:16.439). Il monegasco ha mostrato di essere in ottima sintonia con la nuova vettura, lasciando ben sperare i suoi tifosi. A tallonarlo, però, ci sono le due McLaren: Oscar Piastri, pupillo di casa, è staccato di soli 124 millesimi (1:16.563), seguito dal compagno Lando Norris (1:16.580). Un duello serrato che potrebbe proseguire anche in gara.

A sorpresa, Yuki Tsunoda con la Racing Bulls Honda (1:16.784) si è inserito in quarta posizione, mostrando un passo competitivo, mentre Lewis Hamilton chiude la top-5 con l'altra Ferrari (1:16.845). Il britannico, reduce dal passaggio dalla Mercedes, sembra ancora in fase di adattamento alla nuova monoposto, ma i progressi sono evidenti.

Brilla invece per assenza la Red Bull. Max Verstappen, campione in carica, ha faticato tutto il giorno, piazzandosi settimo (1:17.063) e lamentando difficoltà nella messa a punto della RB21. Ancora più indietro George Russell, decimo con la Mercedes (1:17.282), mentre il compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, è 16°, in 1:17.634

La prima giornata di libere ha delineato uno scenario intrigante per la Ferrari, ma dovremo aspettare le qualifiche per vedere se a Maranello siano stati in grado di ricucire il gap sul giro veloce.