Nella Q3 delle qualificazioni per la gara Sprint del GP di Cina, le due Ferrari montano entrambe gomme Soft puntando su un unico tentativo: Hamilton trova il giro perfetto e in 1:30.849 ottiene la pole position per la gara di sabato, Leclerc con 1:31.057 fa segnare il quarto tempo che lo piazza in seconda fila per domani.

Queste le parole del pilota inglese a commento della prima pole su una rossa:"È stato fantastico! Sono veramente felice di questo risultato. Sapevamo che la macchina aveva più potenziale di quanto dimostrato in Australia, e direi che qui sia emerso fin dal primo giro. Il team ha fatto davvero un buon lavoro dopo Melbourne ed essere in pole per la Sprint Race è un buon punto di partenza, anche se c'è ancora parecchio lavoro da fare.Non ho mai disputato una corsa sull'asciutto con la SF-25, quindi quello di domani sarà il mio primo vero test. Gli altri team saranno veloci, ma noi continueremo a lottare e spingere. Il supporto dei tifosi qui è incredibile, quindi voglio ringraziare tutti gli appassionati cinesi per l'energia positiva che portano ad ogni Gran Premio".

Un po' meno soddisfatto Leclerc: "Oggi non siamo riusciti a mettere tutto insieme in Q3. Abbiamo faticato soprattutto nelle curve 1, 2 e 3 ma, a parte questo, direi che i valori sembrano abbastanza ravvicinati, quindi vedremo dove ci troveremo domani. Ovviamente non è ideale partire dalla quarta posizione nella Sprint Race, ma darò il massimo per lottare ed essere lì davanti. La nostra attenzione in vista della gara di domani sarà soprattutto sulle gomme, e poi vedremo cosa sarà possibile in qualifica in vista della gara di domenica".

Cerca di gettare acqua sul fuoco dell'entusiasmo Fred Vasseur:"Siamo chiaramente soddisfatti del risultato di questo pomeriggio. Dopo la qualifica difficile di una settimana fa in Australia, la prestazione di oggi carica di energia tutto il team ed è di certo molto positiva anche per Lewis che è stato sempre veloce, visto che aveva fatto il miglior tempo anche in SQ1. Anche Charles è stato competitivo e questo risultato ci mette in condizione di avere entrambe le macchine nelle prime due file e provare a portare a casa dei buoni punti già domani.Non ci sfugge che McLaren ha un gran passo sia sul giro lanciato che in configurazione gara ma noi dobbiamo rimanere concentrati e curare l'esecuzione nei minimi dettagli. La Sprint di domani sarà importante anche perché ci darà delle indicazioni utili per il Gran Premio di domenica".

Questa la griglia di partenza della gara Sprint sul circuito di Shangai che prenderà il via alle 4 del mattino di sabato: Hamilton occuperà la prima casella della griglia, affiancato da Max Verstappen (Red Bull), distanziato di pochi millesimi.

In seconda fila, la McLaren dell'australiano Oscar Piastri con l'altra rossa di Leclerc. Solo sesta l'altra McLaren di Lando Norris che in terza fila dovrà vedersela con la Mercedes di George Russell.

Completano la top ten, nell'ordine, Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin).

Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, è rimasto sorpreso della sua prestazione: "Sono molto contento. Penso che nelle prime prove eravamo un po' fuori strada. Quindi sono molto contento di essere in prima fila, onestamente. Il giro è stato molto buono. È sempre molto difficile quando si passa da una media a una morbida, fare un giro senza riferimenti. Sono arrivato solo a 18 millesimi di distacco, ma non credo che avremmo dovuto essere in prima fila. Quindi sono molto contento di essere secondo. Continuiamo a fare i giri e a cercare di massimizzare tutto quello che abbiamo. E devi fare anche questo, quando forse stai lottando un po' di più per il ritmo".

Errori per Lando Norris:"Oggi ho fatto un errore. Mi sono bloccato all'ultima curva perché ho toccato il cordolo. E tra l'altro non siamo stati abbastanza veloci. Le difficoltà con cui lottiamo si sono viste. Stavo cercando di spingere un po' troppo. La macchina è buona, probabilmente non abbastanza buona per la pole, ma possiamo stare avanti".