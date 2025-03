Dopo l'esordio in Thailandia, la MotoGP tornerà di nuovo in pista questo fine settimana sul circuito di Termas de Río Hondo per il secondo appuntamento del mondiale 2025, il Gran Premio di Argentina. La prima gara della stagione è stata dominata da Marc Marquez che, su Ducati, ha vinto anche la Sprint Race.

Queste le dichiarazioni dei protagonisti in Thailandia nella conferenza stampa del giovedì.

Francesco Bagnaia (Ducati): "In Thailandia abbiamo fatto bene vista la situazione, altro non ha funzionato bene ma dobbiamo sempre migliorare. Il mio obiettivo non era il podio, ma considerando la situazione non era male. In questo circuito forse devo lavorare di più, dovrò adattarmi alla situazione, la condizione della pista non è delle migliori. Dovrò essere competitivo fin dalla prima sessione.A Buriram ho faticato, quando ho capito cosa mi serviva non ero pronto a battagliare per la vittoria. Ho imparato una lezione importante, bisogna completare una gara. E per la situazione che era è stato comunque importante chiudere sul podio“, ha sottolineato Pecco.L'ultima volta qui [Termas de Rio Hondo, ndr] sono caduto mentre ero secondo, l'anno prima ho fatto vari errori. La pista è bella, mi piace e credo si adatti bene al mio stile di guida. C'è sempre una prima volta. Penso che sarò competitivo come le altre Ducati, ma anche Aprilia e KTM mi aspettano facciano bene. Dobbiamo capire cosa serve per adattarci alla pista, che migliorerà sessione dopo sessione".

Alex Marquez (team Gresini): "Sono contentissimo di essere in Argentina, abbiamo iniziato molto bene la stagione con un ottimo lavoro svolto nel pre-season. Siamo riusciti a trovare cose molto buone durante il weekend ma dobbiamo ancora migliorare su alcuni aspetti. Questi due ragazzi (Bagnaia e Marc Marquez) sono un passo avanti rispetto a noi. Dobbiamo dunque fare meglio nelle piccole cose, ma ogni volta ci avviciniamo a loro sempre di più.Per essere veloci dobbiamo continuare a divertirci ed a lavorare. Il divertimento è la chiave per essere veloci. L'Argentina è un ottima pista per me, però ogni volta la situazione cambia, lo scorso anno non abbiamo corso qui, quindi sarà tutto diverso; dobbiamo essere concentrati già a partire dalle FP1. Secondo me, Pecco e Marc hanno tutto un po' più sotto controllo e possono dimostrare qualcosa in più rispetto a me. Pecco ha dimostrato di avere il controllo della moto e di saper fare ciò che vuole con essa. Marc ha alcuni punti forti, Pecco ne ha altri, dobbiamo analizzarli per migliorarci.Stiamo facendo le cose giuste, sono cose che ci possono permettere di andare forte. La vittoria è difficile da ottenere, bisogna fare tante cose bene insieme, però abbiamo tutti gli ingredienti per farcela ed il successo arriverà".

Marc Marquez (Ducati): "Come andrò? Lo scopriremo da domani. Per il momento posso dire che sono partito molto molto bene con una doppia vittoria in Thailandia importantissima. Dopodiché sono tornato a casa e tante persone hanno parlato di quel risultato. Io, per come sono fatto, preferisco rimanere con i piedi per terra e cercare di lavorare come ho fatto a Buriram.Qui a Termas de Rio Hondo sono spesso andato forte ma ho anche commesso degli errori per cui vediamo come andranno le cose. Vedremo, inoltre, se sarò in grado di partire bene già dalla FP1 e dare, quindi, slancio al mio weekend. La pista, come sappiamo, migliora nel corso dei giorni e regala più grip per cui devi adattare la tua guida e capire qual è il limite.La GP25 ha un equilibrio fantastico in ogni condizione. Penso sia davvero incredibile sia quando c'è grip, sia quando scarseggia. Io, per come guido, preferisco un basso livello di grip e mi sento più fiducioso.Non ero primo solitario dal 2019, è passato davvero tanto tempo! Come mi sento? Direi che è una bella sensazione. Mi sento rilassato e fiducioso. Mi sento bene sia con la moto sia con il team e anche la comunicazione è ottima. Ad ogni modo mancano ancora 21 weekend di gara, per cui ogni discorso di classifica è tutto molto prematuro".





Questo il Calendario del Gran Premio d'Argentina 2025:

Venerdì 14 marzo

14:45-15:30 Free Practice Nr. 1

19:00-20:00 Practice

Sabato 15 marzo

14:10-14:40 Free Practice Nr. 2

14:50-15:05 Qualifiche Nr. 1

15:15-15:30 Qualifiche Nr. 2

19:00 Gara Sprint (12 giri)

Domenica 16 marzo

14:40-14:50 Warm Up

19:00 Gran Premio (25 giri)





Crediti immagine: MotoGP