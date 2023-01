La sfida di quest'anno per la categoria Miglior attore è tra Brendan Fraser per The Whale e Colin Farrell per Gli Spiriti dell'isola, dopo che si sono divisi i principali premi delle associazioni dei critici americani.

Al di là però del potenziale vincitore ci sono altri due nomi che hanno blindato la propria candidatura: il primo è Austin Butler per Elvis che ha inaugurato l’Awards Season vincendo il primo premio di stagione agli Hollywood Critics Association Midseason Film Awards, il secondo è il favorito dei critici di Los Angeles (LAFCA), il veterano Bill Nighy che per la sua prova in Living.

Per il 5° nome gara aperta tra Paul Mescal (Aftersun), Adam Sandler (Hustle), Tom Hanks (A man called Otto), Tom Cruise (Top Gun: Maverick), Hugh Jackman (The Son).