Le nominations ai BAFTA hanno evidenziato un quartetto di favorite per la candidatura come Miglior Attrice ai prossimi Oscar: Demi Moore, Mikey Madison, Cynthia Erivo e Karla Sofia Gascon. Tuttavia, l'esclusione di Margot Robbie lo scorso anno dagli Oscar nonostante le nominations ai key awards, ci ricorda che nulla è scontato.

Altri due attrici emergono ora come forti competitors per il "quinto posto" agli Oscar: Fernanda Torres, vincitrice del Golden Globe come Miglior attrice drammatica (le statistiche sono a suo favore, con rare eccezioni in passato), e Marianne Jean-Baptiste, vincitrice della "TRIFECTA" dei Premi della critica americana (anche qui, le statistiche sono molto positive).

Attenzione però ad altre 2 performance che potrebbero potenzialmente ribaltare le statistiche: Angelina Jolie per Maria, anche se è stata esclusa sia dai SAG che dai BAFTA, e Pamela Anderson per The Last Showgirl, nominata sia ai SAG che ai Golden Globe.