Quest’anno la gara agli Oscar per il Miglior film d'animazione si preannuncia particolarmente interessante, anche se la cinquina sembra già essere “definita” con gli stessi titoli che erano dati favoriti nel mese di novembre.

In questo contesto, la sfida principale sembra essere tra due film molto diversi: uno più mainstream come The Wild Robot e uno più autoriale come Flow. Nonostante quest’ultimo, un film d'essai in lizza anche come Miglior film internazionale per la Lettonia, abbia ricevuto premi più importanti dalla critica americana, il favorito sembra essere The Wild Robot.

Questa leadership è stata rafforzata dalle sue 4 nominations ai Golden Globe, un risultato eccezionale che lo pone al secondo posto tra i film d'animazione con più candidature, superato solo dal classico Disney Aladdin (1992), che ne aveva ottenute cinque.

Di contro Flow, distribuito dagli stessi Studi di Drive My Car (vincitore dell'Oscar per il Miglior film internazionale), si è distinto come il preferito della critica, allontanandosi dalle tipiche narrazioni per famiglie che solitamente dominano questa categoria. La sua serie di riconoscimenti, che include premi come il National Board of Review, il New York Film Critics Circle Award, il Los Angeles Film Critics Association Award, potrebbe però rappresentare un fattore dirompente e mettere in discussione il predominio dei concorrenti più commerciali.