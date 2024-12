La corsa all'Oscar per la Miglior Attrice di quest'anno si preannuncia particolarmente combattuta e imprevedibile, caratterizzata da una netta divisione tra le preferenze della critica americana e il sostegno dell'industria hollywoodiana. Questa spaccatura rende difficile prevedere la cinquina finale, con possibili esclusioni eccellenti.

In questa situazione fluida, un nome che sembra quasi certo è quello di Mikey Madison, protagonista del pluri-premiato Anora di Sean Baker. A contendersi un posto tra le candidate ci sono anche 2 attrici che potrebbero fare la Storia degli Oscar: Cynthia Erivo, che con Wicked diventerebbe la seconda attrice black, dopo Viola Davis, ad ottenere una seconda nomination come Miglior Attrice Protagonista, e Karla Sofía Gascón, protagonista dell'acclamato film francese Emilia Pérez, la cui candidatura rappresenterebbe la prima nomination per un'attrice transgender.

Un'altra figura di spicco in questa competizione è Angelina Jolie per Maria. Il suo percorso nella Stagione dei premi evidenzia la frattura tra critica e industria: pur avendo ricevuto "scarsa attenzione" dai premi dei critici americani, Jolie ha ottenuto nominations a 4 importanti riconoscimenti (Golden Globe, Critics Choice Awards, Astra Film Awards e Satellite Awards), mantenendosi quindi in lizza.

La lotta per il 5° posto è particolarmente intensa, con 4 attrici in corsa.