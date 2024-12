La competizione all'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale e la Miglior sceneggiatura non originale presenta una peculiarità rispetto alle altre categorie: non ha bisogno dell'esito dei premi assegnati dalla gilda di categoria, questo accade perché la Writers Guild of America (WGA), il sindacato degli sceneggiatori americani, ha criteri di ammissibilità molto rigidi che spesso escludono script che invece sono considerati tra i favoriti per la corsa agli Oscar.

Quest’anno per la categoria Miglior sceneggiatura originale la difficoltà non è tanto individuare il favorito, che sembra essere Anora di Sean Baker, ma prevedere l'intera cinquina.

Anche per la Miglior sceneggiatura non originale c'è un favorito che conferma le previsioni di ottobre: Peter Straughan per Conclave. Tuttavia, Nickel Boys di RaMell Ross & Joslyn Barnes lo affianca, rendendo i due, i principali contendenti.

Ci sono poi almeno tre concorrenti che potrebbero cambiare le carte in tavola come Wicked che insieme a Emilia Perez affronta una sfida statistica significativa: i musical hanno tradizionalmente avuto difficoltà a ottenere riconoscimenti in questa categoria degli Oscar.