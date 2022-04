È finita a reti inviolate il ritorno dei quarti di Champions all’Estadio Wanda Metropolitano tra l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e il Manchester City di Pep Guardiola che così, grazie all'1-0 dell'andata, passa alle semifinali dove se la vedrà con il Real Madrid.

Nel primo tempo la migliore occasione è alla mezz’ora, quando un passaggio di Mahrez dà il là ad un'azione che porta alla conclusione di Gundogan il cui tiro finisce sul palo. Solo nella ripresa i Colchoneros iniziano a farsi pericolosi, iniziando con un tiro dalla sinistra di Antoine Griezmann che termina fuori di poco.

Il finale di gara è incandescente ed Ederson deve fare gli straordinari per evitare al City di andare ai supplementari. Per un intervento su Foden, Felipe viene espulso per doppia ammonizione e l'Atletico deve giocare in dieci i 9 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara per la rissa che si era sviluppata in campo. Alla ripresa del gioco Oblak sventa il colpo del KO del City su tiro di Gundogan ed Ederson deve fare altrettanto su Correa, fermato da un’ottima parata di Ederson.





Nonostante il 2-0 dell'andata, il Liverpool ha comunque dovuto faticare per qualificarsi alla sua terza semifinale di Champions League nelle ultime cinque edizioni, con il match che è finito 3-3.

I Reds passano in vantaggio nel primo tempo, dopo venti minuti, con un colpo di testa di Konaté. Al 32' Gonçalo Ramos riaccende le speranze del Benfica. Nella ripresa. con i due gol di Firmino tra il 55' e il 65', il Liverpool va sul 3-1. Il Benfica non ci sta e con Roman Yaremchuk e Darwin Núñez accorcia le distanze anche se inutilmente.

Con il 6-4, risultato aggregato, il Liverpool affronterà in semifinale il Villareal.







