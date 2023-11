Questa Inter, che batte anche il Salisburgo, in trasferta e che conquista con due turni d'anticipo, gli ottavi di Champions League, sembra il Napoli dello scorso anno ed ha in Lautaro Martinez il suo Osimhen. Anche questa sera l'argentino ha segnato (su calcio di rigore) ed anche questa sera l'Inter ha vinto.

Inzaghi non può che essere felice di questa squadra, che già lo scorso anno, fu assoluta protagonista della manifestazione, giungendo fino alla finale, poi persa col Manchester City. Per il sudamericano è il 14mo goal stagionale. E siamo ancora all'inizio. L'Inter, si conferma fra le 16 squadre più forti d'Europa, per il terzo anno consecutivo. Simone Inzaghi, ha anche l'abilità di centellinare bene le presenze dei suoi campioni, dato che Lautaro Martinez, è subentrato nella ripresa, ed è risultato, poi decisivo.



Ecco di seguito il tabellino della gara:

Salisburgo (4-2-2-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer (dal 1’ st Gourna-Douath); Bidstrup, Capaldo; Sucic, Gloukh (dal 44’ st Amankwah); Simic (dal 35’ st Ratkov), Konaté (dal 43’ st Dorgeles). A disp.: Mantl, Krumrey, Morgalla, Diambou, Fernando. All.: Struber

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 1’ st de Vrij), Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu (dal 16’ st Asllani), Mkhitaryan (dal 25’ st Barella), Carlos Augusto (dal 43’ st Dimarco); Sanchez (dal 24’ st L. Martinez), Thuram. . A disp.: Audero, Di Gennaro, Stabile, Klaassen, Dumfries, Arnautovic. All.: Inzaghi

Arbitro: Gozubuyuk

Marcatori: 85’ rig. L. Martinez (I)

Ammoniti: Pavlovic, Gloukh (S). Bisseck, Çalhanoglu (I).