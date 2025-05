Nuovi sviluppi per le infrastrutture di trasporto a Roma e nel Lazio. Dai progressi tecnologici della metro ai progetti ferroviari e all’acquisto di nuovi mezzi elettrici, ecco cosa è successo oggi.



Metro A: attivo il nuovo CTC

Durante la notte tra il 21 e il 22 maggio è stato attivato il nuovo sistema di controllo centralizzato dei treni (CTC) sulla Metro A. L'intervento rappresenta un passaggio fondamentale per l’ammodernamento tecnologico della linea.

Vandalizzata la strada scolastica di via Rugantino

La pedonalizzazione di via Rugantino, parte del progetto delle strade scolastiche, è stata oggetto di atti vandalici. Sui muri sono comparse minacce e insulti rivolti all’amministrazione capitolina. L’episodio solleva nuove riflessioni sul tema del consenso nei progetti di mobilità sostenibile.

Roma-Viterbo: avviati gli espropri tra Riano e Morlupo

Entrano nel vivo i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Viterbo. Sono infatti partite le attività di esproprio nell’area compresa tra Riano e Morlupo, necessarie per l’ampliamento infrastrutturale.

ASTRAL: bando per 129 bus elettrici

ASTRAL ha pubblicato la gara per l’acquisto di 129 autobus elettrici che saranno destinati alle Unità di Rete regionali. L’operazione si inserisce nel piano di rinnovo della flotta e di transizione energetica per la mobilità locale del Lazio.

