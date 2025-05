Milano Marittima, si parte con l'estate di Villapapeete. Il primo sabato notte dell'estate è OFFworld!, il 24 maggio. È allora che questo tempio del clubbing inaugura la sua stagione estiva 2025 con OFFworld, una serata che promette di far atterrare i suoi ospiti in una dimensione parallela. Letteralmente.



Sì, perché "off-world", in gergo sci-fi, vuol dire proprio questo: un altro pianeta, un'altra realtà. E per una notte (anzi, fino all'alba), la realtà si trasforma in un sogno ad occhi aperti: musica, luci, scenografie futuristiche e un'atmosfera che sembra uscita da un film di fantascienza.



Villapapeete si conferma ancora una volta la meta obbligata per chi vuole vivere la notte con stile, in un mix perfetto tra glamour e follia creativa. Insieme a Papeete Beach, è da anni l'epicentro del divertimento in Riviera — il posto giusto per chi ama far tardi e poi rilassarsi in spiaggia con lo stesso entusiasmo.



Tra gli artisti che si alterneranno in Main Room durante l'estate 2025, ecco super guest come Samuele Sartini, Nicola Zucchi B2B Discoplex, Luca Daffre', Room9, Tommy Vee, Bruno Be, Liu e Damante. Resident DJs sono invece Giga, Andrea Guidi, Nicola Schenetti, Bollo, Marco Cavax, Giuliano Luciani. Al microfono ci sono invece Alo, Alex D, Francesco Sarzi, Maicol Bassi, Ricky S, Riccardo Celletti.



E se vi state chiedendo cosa succederà dopo, ecco qualche spoiler:31 maggio: Egypt Mitology; 7 giugno: Incantio; 14 giugno: si torna nello spazio con una nuova versione di OFFworld; 21 giugno: atmosfera dolcissima con Candy.

24/05/25, OFFWorld Opening Party Villapapeete - Milano Marittima (Ravenna)



Villapapeete

https://villapapeete.com

https://www.instagram.com/villapapeete

Via Argine destro Savio,15 Savio di Ravenna Milano Marittima



Tavoli, informazioni e prenotazioni: +39.335.1275444

www.ticketsms.it/location/Villapapeete



Nasce nel 2003 e da subito si impone come format vincente nel panorama degli eventi della riviera romagnola. Villapapeete è il contenitore prestigioso dove sviluppare la rassegna estiva, un casolare ottocentesco completamente ristrutturato nella cui corte (10.000 metri quadrati) si è saputo mantenere il fascino del passato miscelato alle installazioni futuristiche, il risultato: un mix classico e moderno che la rende perfetta.Tre ambienti musicali, Main Room la tradizione di Villapapeete con i suoni dei migliori dj che hanno fatto la storia di questo luogo, B-Side con i suoi suoni contemporanei e Pool Atmosphere a bordo dell'iconica piscina tra le magnifiche luci di Villapapeete, diverse zone exclusive e l'attenzione al servizio che rende famoso il gruppo Papeete, incoronano Villapapeete regina delle estati romagnole e sicuramente un punto di riferimento nazionale.