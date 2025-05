Ieri sera abbiamo assistito probabilmente ad una delle semifinali di Champions più belle degli ultimi anni, dove Barcellona e Inter hanno dato vita ad un pirotecnico 3-3 nel quale il risultato è stato praticamente sempre in bilico, dando la sensazione che un gol potesse venire fuori in qualsiasi momento della partita.

Merito delle giocate meravigliose degli uomini offensivi blaugrana, su tutti Lamine Yamal che ha sciorinato giocate da stropicciarsi gli occhi, segnando un gol favoloso e sfiorandone un altro totalmente senza senso, ma anche di una difesa catalana totalmente in bambola, messa più volte in difficoltà dalla capacità dei nerazzurri di sfruttare i calci piazzati. Merito anche di un Inter trasformata rispetto alle ultime apparizioni in campionato, capace di giocarsela alla pari in casa di una delle squadre più pericolose d'Europa.

L’Inter parte fortissimo con il gol di Thuram dopo appena un minuto e la doppietta di Dumfries, ma il Barcellona risponde colpo su colpo grazie a Yamal, Ferran Torres e un’autorete di Sommer.

Un pareggio che tiene tutto aperto in vista del ritorno a San Siro.