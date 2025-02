L'enigmatico biopic di James Mangold sulla transizione artistica di Bob Dylan, A Complete Unknown, ha ottenuto meritatamente 8 nominations agli Oscar, superando di gran lunga le aspettative degli analisti dei premi. Merito non solo della strategia della Searchlight Pictures ma anche della trasformazione vocale degli attori dato che sia Chalamet che Norton e che la Barbaro hanno cantato personalmente tutti i brani del film, ponendosi in maniera antitetica alle polemiche scaturite dall'uso dell'AI nei dialoghi ungheresi del film The Brutalist.

La pellicola è riuscita ad emergere nonostante le critiche. Il film infatti non si limita a una mera ricostruzione biografica. Mangold opta per un approccio più artistico e soggettivo, concentrandosi sull'essenza del cambiamento piuttosto che sui dettagli storici. Questa scelta, seppur controversa, ha permesso di creare un'opera cinematografica che cattura l'enigma di Dylan e la sua evoluzione artistica, invitando lo spettatore a una riflessione più profonda sulla sua identità e sul suo impatto sulla cultura.