Il thriller papale Conclave, lodato da Peter Debruge di Variety come un film che rispetta l'intelligenza del pubblico, è un'opera che, fino a pochi anni fa, avrebbe sicuramente conquistato l'Academy. La sua struttura classica, unita a una trama avvincente e a interpretazioni di alto livello, è valorizzata da una regia che mantiene la tensione fino al colpo di scena finale.

La corsa agli Oscar di Conclave è stata segnata da alti e bassi. La mancata candidatura per la Miglior regia, sebbene prevedibile, ha suscitato qualche dubbio sulle sue possibilità di vincere la statuetta per il Miglior film, anche se nella storia degli Oscar è già successo! Tuttavia, la vittoria ai BAFTA ha riacceso le speranze. Ora, l'attenzione si sposta sui SAG Awards: se Conclave dovesse vincere il premio per il Miglior cast, diventerebbe un serio contendente per l'Oscar, sfidando Anora vincitore del PGA.