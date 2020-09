Genova. Pescato del giorno e sound ricercati, musica dal vivo e il sole che tramonta sul mare: dopo il successo dei primi tre "EPsodi" di luglio, Fish & Djs torna venerdì 4 settembre (ore 18) con il dj set di Planet Panama tra i banchi del Mercato dei Pescatori della Darsena (Calata Vignoso). Come di consueto, apre la serata Radio Brioschi.

Un format per valorizzare le risorse locali come il commercio ittico insieme ad artisti locali e non, per favorire una fruizione responsabile dello spazio pubblico e rendere la Darsena un polo di attrazione per i giovani. «Ricominciamo Fish & Djs – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – con il live di un artista genovese ma con base a Londra, Planet Panama: il suo set spazia su diverse dimensioni, dal synth pop alla dub, dal reggae al funk, sempre con derive cosmic e con il mare dentro».

Parte del cartellone 2020 di Electropark, "Fish & Djs" è guidato da un unico percorso narrativo volto a valorizzare la ricerca e le contaminazioni musicali , insieme all'esaltazione del tessuto sociale della zona.

«"Fish & Djs" continua con altri due appuntamenti a settembre – aggiunge Mazzone –, venerdì 11 con Uhuru Republic e venerdì 18 settembre con Sockslove. Dopo una breve pausa torniamo con eventi targati Electropark venerdì 20 novembre (ore 21, Le Strade del Suono) alla Claque, con Matteo Manzitti, Alberto Barberis e Eutopia Ensemble a presentare in anteprima assoluta "Alpha-Beth". In attesa del Festival in programma nella primavera 2021, chiudiamo la stagione 2020 sabato 26 dicembre (ore 23, Circumnavigando Festival) con il dj set della producer tedesca Luz, in anteprima italiana e in collaborazione con il Goethe-Institut Genua nel tendone da circo che sarà allestito in Piazza delle Feste».

La stagione 2020/21 di Electropark è organizzata dall'associazione culturale Forevergreen Fm con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "Performing Arts", del Comune di Genova nell'ambito del bando "Genova Città dei Festival" e del Goethe-Institut Genua, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale di Genova, Teatro della Tosse, Suq Associazione Chance Eventi, Associazione Gezmataz, Associazione di promozione sociale Sarabanda, Associazione culturale il Gioco dell'Arte, Associazione culturale Officine Papage, Pinksummer.

"Fish & Djs" è realizzato in collaborazione con Coldiretti Impresa Pesca, Associazione LinkinArt, Radio Brioschi. Planet Panama Planet Panama, Francesco Ferrari per il matitone, è venuto al mondo a Genova 33 anni fa, come il numero dei giri dei dischi che da sempre sono la sua passione e oggi gli danno da vivere.

A Londra, insieme all'amico di una vita Pato, è proprietario e gestore di Hidden Sounds, negozio di vinili e centro di aggregazione culturale, ed è presenza fissa (ogni secondo giovedì del mese 11am/1pm) nell'emittente Netil Radio con il suo Planet Panama show. Laureato in Architettura con una tesi su come i suoni plasmano la nostra vita in città e non solo, le atmosfere di Planet Panama spaziano su diverse dimensioni: dal synth pop alla dub, dal reggae al funk, sempre con derive cosmic e con il mare dentro.

