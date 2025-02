La vittoria di Emilia Perez ai BAFTA ha rafforzato la sua posizione nella corsa all'Oscar per il Miglior film internazionale, tracciando un percorso di premi simile a quello di Parasite nel 2020. Entrambi i film hanno ottenuto la nomination nella categoria principale, Best Picture, e hanno ricevuto un numero comparabile di premi chiave.

Nonostante il successo di Emilia Perez tra i precursori, la sua vittoria agli Oscar non è scontata. Le controversie legate ai post sui social media della protagonista, Karla Sofia Gascon, e la conseguente gestione della situazione da parte di Netflix, hanno generato incertezza. Il potenziale contraccolpo da parte dei membri dell'Academy potrebbe favorire I'm Still Here, il film brasiliano che ha già fatto storia ottenendo la prima nomination del Brasile nella categoria Best Picture. La performance di Fernanda Torres e la campagna promozionale della Sony Pictures, culminata con la vittoria del Golden Globe, rafforzano ulteriormente le sue possibilità.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2025 nella categoria Best International Feature Film.