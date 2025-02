Quest'anno la categoria Miglior film d'animazione è stata caratterizzata da una sfida continua tra 2 film particolarmente apprezzati dalla critica: da un lato The Wild Robot che ha vinto numerosi riconoscimenti tra cui 9 Annie Awards, il Critics Choice Award e il PGA Award assegnato dal sindacato dei produttori, e dall'altro il vincitore del Golden Globe, il meraviglioso Flow, candidato anche nella categoria Miglior internazionale in rappresentanza della Lettonia. A vincere il BAFTA e il Satellite Award è stato invece Wallace and Gromit: Vangeance Most Fowl. Chi la spunterà tra i 3?

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2025 nella categoria Best Animated Feature Film.