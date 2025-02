Il fantasy/musical Wicked ha conquistato Hollywood, dopo aver ottenuto 10 nominations agli Oscar, un record per questo genere che non si vedeva dal 1965. La sua ascesa è stata inarrestabile: dalla vittoria a sorpresa ai National Board of Review fino al "segnale di protesta" dei Critics Choice Awards, che ha evidenziato l'esclusione del regista Jon M. Chu dalle nominations agli Oscar per la Miglior regia.

In questo scenario Wicked ha dimostrato che i musical possono essere tanto popolari quanto i blockbuster più tradizionali, e ha aperto la strada a nuove possibilità per il genere. La sua capacità di coinvolgere un pubblico vasto e di affrontare temi complessi, unita al riconoscimento da parte della critica, lo ha reso un fenomeno culturale senza precedenti.

La campagna promozionale di Wicked è stata oggetto di critiche per aver inizialmente "nascosto" la natura musicale del film, una scelta strategica che ha sollevato interrogativi, soprattutto dopo il flop commerciale di Joker: Folie à Deux, dove un approccio simile si era rivelato controproducente. Ecco un focus sul film durante l'Awards Season tra mancate nominations e aspettative di vittoria!