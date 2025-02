"Tre anni fa, la Russia ha iniziato la sua guerra illegale di aggressione su vasta scala contro l'Ucraina. La guerra brutale della Russia prende deliberatamente di mira infrastrutture civili e critiche. Il popolo ucraino ha dimostrato coraggio nel difendere il proprio paese e i principi fondamentali del diritto internazionale. Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato le proprie vite e hanno perso i propri cari per l'indipendenza e la libertà dell'Ucraina.La Russia e la sua leadership sono le uniche responsabili di questa guerra e delle atrocità commesse contro la popolazione ucraina. Continuiamo a chiedere che vengano accertate le responsabilità per tutti i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi. Accogliamo con favore i recenti passi compiuti verso l'istituzione di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina.L'Unione Europea e i suoi partner hanno agito rapidamente e in unità per supportare l'Ucraina. L'Unione Europea ha fornito all'Ucraina assistenza economica, umanitaria, finanziaria e militare per un totale di 135 miliardi di euro, di cui 48,7 miliardi di euro di assistenza militare. L'Unione Europea continuerà a fornire all'Ucraina un supporto finanziario regolare e prevedibile, inclusa la ricostruzione del paese dopo la guerra.La Russia e il suo popolo stanno pagando un prezzo per le azioni del loro leader. Insieme ai partner, abbiamo imposto sanzioni senza precedenti alla Russia e ai complici della guerra e rimaniamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia per limitare la sua capacità di dichiarare guerra. Stiamo già utilizzando i profitti inattesi derivanti dai beni russi congelati per sostenere l'industria della difesa e il recupero energetico dell'Ucraina. Oggi, abbiamo adottato un sedicesimo pacchetto di sanzioni per aumentare ulteriormente la pressione collettiva sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.Parallelamente, abbiamo intrapreso azioni senza precedenti a livello UE per incrementare la produzione dell'industria della difesa europea e continueremo ad aumentare la nostra capacità. Ciò ci consentirà di intensificare il nostro supporto militare e la cooperazione con l'Ucraina, rafforzando al contempo la nostra prontezza di difesa e la sovranità europea.L'Ucraina fa parte della nostra famiglia europea. Gli ucraini hanno espresso il loro desiderio di un futuro all'interno dell'Unione Europea. Lo abbiamo riconosciuto concedendo all'Ucraina lo status di paese candidato e avviando i negoziati di adesione. L'Ucraina ha compiuto progressi significativi nelle riforme relative all'adesione nelle circostanze più difficili. Stiamo già integrando l'Ucraina nel mercato interno dell'UE. Il futuro dell'Ucraina e dei suoi cittadini è all'interno dell'Unione Europea.In un contesto internazionale e geopolitico difficile, sottolineiamo l'importanza di mantenere la solidarietà transatlantica e globale con l'Ucraina. Sottolineiamo la necessità di garantire la continua attenzione della comunità internazionale nel supportare l'Ucraina nel raggiungimento di una pace globale, giusta e duratura basata sulla formula di pace ucraina.Restiamo fermi al fianco dell'Ucraina, ribadendo che la pace, la sicurezza e la giustizia prevarranno".

Questa la dichiarazione congiunta del Presidente della Commissione europea, del Presidente del Consiglio europeo e del Presidente del Parlamento europeo diffusa oggi da Kiev in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.



Contemporaneamente, il Consiglio ha reso noto di aver adottato oggi un 16° pacchetto di misure restrittive economiche e individuali nei confronti di Mosca. Il pacchetto tocca settori vitali dell'economia russa, indebolendo ulteriormente la capacità del regime di condurre la sua guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina.



Così Kaja Kallas, Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha commentato l'iniziativa: "Da tre anni ormai, la Russia bombarda senza sosta l'Ucraina, nel tentativo di rubare territori che non sono suoi. Questa nuova tornata di sanzioni non prende di mira solo la flotta ombra russa, ma anche coloro che sostengono l'operazione di petroliere non sicure, controller di videogiochi usati per pilotare droni, banche usate per aggirare le nostre sanzioni e organi di propaganda usati per spargere bugie. Non c'è dubbio su chi sia l'aggressore, chi dovrebbe pagare ed essere ritenuto responsabile per questa guerra. Ogni pacchetto di sanzioni priva il Cremlino dei fondi per dichiarare guerra. Con i colloqui in corso per porre fine all'aggressione russa, dobbiamo mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile. Le sanzioni forniscono una leva".

Ecco cosa contengono le nuove sanzioni

Il Consiglio ha concordato un insieme significativo di 83 elenchi , composti da 48 persone e 35 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, il Consiglio ha stabilito due nuovi criteri che consentiranno all'UE di imporre misure restrittive nei confronti di individui ed entità che possiedono o gestiscono navi della flotta ombra di Putin e di coloro che sostengono o traggono vantaggio dal complesso militare e industriale russo .



Ulteriori imbarcazioni sono state aggiunte all'elenco di quelle soggette a divieto di accesso al porto e divieto di fornitura di un'ampia gamma di servizi correlati al trasporto marittimo. Questa misura prende di mira le petroliere extra UE che fanno parte della flotta ombra di Putin che aggira il meccanismo del tetto massimo del prezzo del petrolio, supportano il settore energetico della Russia o le imbarcazioni che sono responsabili del trasporto di equipaggiamento militare per la Russia o di grano ucraino rubato. 74 imbarcazioni provenienti da paesi terzi sono state prese di mira oggi per questi motivi, portando il totale delle imbarcazioni designate a 153.



Per la prima volta, l'UE impone un divieto di transazione a istituti di credito o finanziari stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano il "Sistema per il trasferimento di messaggi finanziari" (SPFS) della Banca centrale di Russia. SPFS è un servizio specializzato di messaggistica finanziaria sviluppato dalla Banca centrale di Russia per neutralizzare l'effetto delle misure restrittive. Inoltre, il Consiglio ha deciso di estendere il divieto di fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a 13 banche regionali considerate importanti per i sistemi finanziari e bancari russi.



Il Consiglio ha inoltre aggiunto 53 nuove entità all'elenco di quelle che supportano direttamente il complesso militare e industriale russo nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Saranno soggette a restrizioni più severe all'esportazione per quanto riguarda beni e tecnologie a duplice uso, nonché beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia . Un terzo di queste entità sono russe mentre le altre si trovano in paesi terzi (Cina, tra cui Hong Kong, India, Kazakistan, Singapore Türkiye, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan) e sono state coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali o si sono impegnate nell'approvvigionamento di articoli sensibili necessari, ad esempio, per UAV e missili utilizzati per le operazioni militari russe.

Inoltre, la decisione odierna amplia l'elenco degli articoli soggetti a restrizioni che contribuiscono al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendo articoli per lo sviluppo e la produzione di sistemi militari russi, come: precursori chimici della cloropicrina e di altri agenti antisommossa, software correlati alle macchine a controllo numerico computerizzato ( CNC ) , composti di cromo e controller utilizzati per guidare veicoli aerei senza pilota (UAV).

Infine, l'UE ha introdotto ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni che contribuiscono al potenziamento delle capacità industriali russe (prodotti chimici, alcune materie plastiche e gomma) e al loro transito attraverso la Russia, nonché ulteriori restrizioni all'importazione di alluminio primario , che genera entrate significative per la Russia.



Il Consiglio ha deciso oggi di sospendere le licenze di trasmissione UE di otto media russi sotto il controllo permanente della leadership russa e di proibire loro di trasmettere i loro contenuti. Si tratta di: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation e Krasnaya Zvezda / Tvzvezda. Questi media sono stati essenziali e strumentali nel portare avanti e sostenere la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e per la destabilizzazione dei paesi confinanti e dell'UE e dei suoi Stati membri.

In linea con la Carta dei diritti fondamentali, le misure concordate oggi non impediranno ai media interessati e al loro personale di svolgere nell'UE attività diverse dalla radiodiffusione, ad esempio ricerche e interviste.



L'UE sta vietando qualsiasi transazione con determinati porti, chiuse e aeroporti elencati in Russia che siano utilizzati per il trasferimento di UAV, missili e tecnologie e componenti correlate in Russia, o per l' elusione del tetto massimo del prezzo del petrolio o di altre misure restrittive da parte di navi che praticano pratiche di spedizione irregolari e ad alto rischio. Ciò include l'accesso alle loro strutture e la fornitura di qualsiasi servizio a navi o aeromobili.



Per garantire l'efficacia delle misure restrittive dell'UE mirate al settore dell'aviazione, il Consiglio ha deciso di estendere il divieto di volo dell'UE ai vettori aerei elencati che operano voli nazionali all'interno della Russia o che esportano aeromobili o altri beni e tecnologie aeronautici ai vettori aerei russi e alle loro entità controllate.

Inoltre, l'UE sta rafforzando l'attuale divieto di trasporto di merci su strada all'interno del territorio dell'UE, anche in transito, da parte di operatori UE posseduti per il 25% o più da una persona fisica o giuridica russa. La nuova disposizione proibisce qualsiasi modifica alla struttura del capitale delle imprese di trasporto su strada che aumenterebbe la quota percentuale posseduta da una persona fisica o giuridica russa oltre il 25%.



Il pacchetto concordato oggi impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie, in particolare software correlati all'esplorazione di petrolio e gas , al fine di limitare ulteriormente le capacità di esplorazione e produzione della Russia. Inoltre, estende il divieto di fornire beni, tecnologie e servizi per il completamento di progetti di petrolio greggio in Russia , come quello di Vostok, in modo simile al completamento dei progetti di GNL attualmente in atto.

Il Consiglio vieta inoltre lo stoccaggio temporaneo di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi all'interno dell'UE, indipendentemente dal prezzo di acquisto del petrolio e dalla destinazione finale di tali prodotti.



L'UE vieta la fornitura di servizi di costruzione, compresi i lavori di ingegneria civile , estendendo l'approccio già in atto nelle zone dell'Ucraina occupate illegalmente.

Per contrastare la riesportazione illegale di merci UE sanzionate, gli operatori UE che vendono merci sensibili a paesi terzi diversi dai paesi partner sono tenuti a implementare meccanismi di due diligence , in grado di identificare, valutare e mitigare i rischi di tale riesportazione in Russia. La Commissione assisterà gli operatori economici per agevolare la loro conformità, in particolare in relazione a questi requisiti.



Il pacchetto odierno comprende ulteriori misure restrittive nei confronti della Bielorussia, che rispecchiano le sanzioni commerciali concordate contro la Federazione Russa, nonché altre misure quali restrizioni relative alla vendita o alla fornitura di servizi e software, depositi e portafogli di criptovalute e trasporti.

Inoltre, il Consiglio ha introdotto un nuovo criterio di inserimento nell'elenco, che riguarda le persone, le entità o gli organismi che sostengono o traggono vantaggio dal complesso militare e industriale della Bielorussia.



Il Consiglio ha introdotto oggi nuove restrizioni in Crimea e a Sebastopoli, nonché nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast' di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhia, con l'obiettivo di impedirne l'integrazione nella Federazione Russa e di impedire l'elusione delle sanzioni dell'UE.

Tali restrizioni riguardano la fornitura di servizi di contabilità, revisione contabile, tenuta dei libri contabili, consulenza fiscale, consulenza aziendale e gestionale, pubbliche relazioni, edilizia, architettura, ingegneria, consulenza legale, consulenza informatica, ricerche di mercato e sondaggi di opinione pubblica, test e analisi tecniche e servizi pubblicitari. Inoltre, le restrizioni riguardano la fornitura di determinati software per la gestione delle imprese e per la progettazione e la produzione industriale, nonché i relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali.

Il regime di sanzioni relativo alle aree dell'Ucraina non controllate dal governo è stato recentemente prorogato di un altro anno, fino a febbraio 2026.