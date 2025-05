E’ stato il primo presidente del Forum popolare dell'Abkhazia "Aidgilara" che ha svolto un ruolo eccezionale nel movimento di liberazione nazionale del popolo abkhazo



Cordoglio per la morte tra l’affetto dei suoi cari il 7 maggio scorso a Sukhum all’età di 94 anni di Alexey Nochevich Gogua, scrittore popolare dell'Abkhazia.

Alexey Gogua era un personaggio pubblico, membro dell'Unione degli Scrittori dell'URSS, delle Unioni degli Scrittori dell'Abkhazia e della Russia, Accademico Onorario dell'Accademia Internazionale delle Scienze Adyghe (Circassa), Dottore Onorario dell'Accademia delle Scienze, vincitore del Premio di Stato intitolato a D. I. Gulia, Cavaliere dell'Ordine "Akhdz-Apsha" di I grado.



Il nome di Alexey Gogua, come scrittore e figura pubblica di spicco, è conosciuto ben oltre i confini dell'Abkhazia. Lo scrittore è sempre stato impegnato nella soluzione dei problemi socio-politici che preoccupavano la società abcasa, partecipando attivamente al movimento di liberazione nazionale.



Gogua è stato il primo presidente del Forum popolare dell'Abkhazia "Aidgilara", che ha svolto un ruolo eccezionale nel movimento di liberazione nazionale del popolo abkhazo.



Nel 1988-1991. Gogua è stato deputato popolare del Soviet Supremo dell'URSS. In quel momento difficile, alla vigilia del crollo dell'URSS, che portò al caos generale e, di conseguenza, alla guerra patriottica del popolo abkhazo nel 1992-1993, insieme ai suoi collaboratori difese coraggiosamente gli interessi del suo popolo.



Alexey Gogua è autore di una serie di noti racconti, romanzi, drammi e novelle. La prosa di Gogua si distingue per l'elevata abilità, la profondità di pensiero, la sottile psicologia, l'ansia per il destino del popolo abkhazo, per il destino dell'uomo nel mondo moderno.



Le sue opere sono state tradotte in russo e in molte lingue dell'ex Unione Sovietica, in lingue europee e in giapponese.



Alexey Gogua è anche conosciuto come un notevole pubblicista. I suoi numerosi saggi, articoli e interventi sono dedicati a problemi di attualità della sua lingua madre, alla storia e alla cultura del popolo abkhazo, alla politica, alla costruzione dello Stato e a vari aspetti della letteratura.



Gogua ha pubblicato più di 30 libri, tra cui una raccolta in cinque volumi di opere selezionate (2006-2007). Tra questi sono noti ai lettori russi i libri tradotti pubblicati a Mosca: le raccolte di racconti e romanzi "Il fiume corre verso il mare" (1960), "Il sapore dell'acqua" (1974), "Il tempo del richiamo del cervo" (1981), "Dietro sette pietre" (1984), "Azalea selvatica" (1989), un romanzo-rapsodia "Asdu" ("Grande neve", Sukhum, 2008), una raccolta di racconti "Il sapore del lampo" (San Pietroburgo, 2020) e altri.

Gogua ha inoltre tradotto in abcaso alcune opere di F. M. Dostoevskij, L. N. Tolstoj, racconti di A. P. Platonov, K. A. Fedin, Ernest Hemingway, Carlo Collodi e altri.