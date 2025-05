"Oggi, il nostro team governativo ha riferito sul partenariato economico con gli Stati Uniti. Abbiamo un accordo. È stato firmato e sarà sottoposto alla Verkhovna Rada per la ratifica. E siamo interessati a non subire ritardi. I nostri rappresentanti – in primo luogo, il Primo Vice Primo Ministro Yuliia Svyrydenko, il team del Ministero dell'Economia, nonché il Ministero delle Finanze e il Ministero della Giustizia – hanno tutti svolto un ottimo lavoro", quetso è quanto ha dichiarato il primo maggio ilpresidente ucraino Zwelensky. "L'accordo è cambiato significativamente durante il processo di preparazione. Ora è davvero un partenariato paritario, che crea opportunità per investimenti sostanziali in Ucraina, nonché una significativa modernizzazione delle industrie ucraine e, cosa altrettanto importante, delle sue attività legali. L'accordo non prevede alcun debito. Prevede l'istituzione di un Fondo per la Ricostruzione che investirà in Ucraina e genererà profitti. Ciò significa una collaborazione con l'America, basata su condizioni eque, che consenta sia all'Ucraina che agli Stati Uniti, che ci sostengono nella nostra difesa, di generare profitti dalla partnership. Abbiamo parlato con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, della nostra disponibilità a concludere l'accordo – ne abbiamo discusso durante il nostro incontro in Vaticano. Di fatto, questo è il primo risultato tangibile di quell'incontro in Vaticano, il che lo rende davvero storico. Attendiamo con ansia altri risultati da quella conversazione: è stato un incontro significativo e il Presidente Trump e io abbiamo sfruttato al massimo ogni minuto. Lo ringrazio per questo. E ancora una volta, ringrazio entrambe le nostre squadre: quella ucraina e quella americana. Il lavoro sull'accordo è stato davvero professionale e, sebbene i negoziati siano stati a tratti difficili, il risultato è stato solido. Oggi ho parlato con il Presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, anche in merito alla ratifica dell'accordo..."

A Washington, il ministro dell'Economia ucraino Yuliia Svyrydenko e il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent hanno firmato un accordo sulle risorse minerarieì:

"Insieme al Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent", ha dichiarato Svyrydenko, "ho firmato l'accordo sulla creazione del Fondo di investimento per la ricostruzione tra Stati Uniti e Ucraina.""Gli Stati Uniti", ha affermato Bessent, "si impegnano a contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata. Questo accordo segnala chiaramente alla Russia che l'amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace incentrato su un'Ucraina libera, sovrana e prospera a lungo termine. Il presidente Trump ha concepito questa partnership tra il popolo americano e quello ucraino per dimostrare l'impegno di entrambe le parti a favore di una pace e di una prosperità durature in Ucraina. E per essere chiari, a nessuno Stato o persona che abbia finanziato o fornito la macchina bellica russa sarà consentito di beneficiare della ricostruzione dell'Ucraina".

Questi i principali punti dell'accordo:

Tutte le risorse restano di proprietà ucraina.

Per gestirle è stato creato un Fondo di Investimento con una partecipazione paritaria del 50% tra Ucraina e Stati Uniti. Nessuna delle due parti avrà diritto ad un voto di preferenza.

L'accordo non prevede modifiche ai processi di privatizzazione o alla gestione delle aziende statali, che continueranno adappartenere all'Ucraina. Aziende come Ukrnafta o Energoatom rimarranno di proprietà statale.

L'accordo non contiene alcun riferimento agli obblighi debitori dell'Ucraina nei confronti degli Stati Uniti.

L'accordo è conforme alla Costituzione e non altera il corso dell'integrazione europea.

Il documento è conforme alla legislazione nazionale e non contraddice nessuno degli obblighi internazionali dell'Ucraina.

Il Fondo sarà alimentato esclusivamente con i proventi derivanti dalle nuove licenze. Si tratta del 50% dei fondi derivanti dalle nuove licenze per progetti nel settore dei materiali critici e del petrolio e del gas, che saranno destinati al bilancio statale dopo la creazione del Fondo. I proventi derivanti da progetti già avviati o previsti nel bilancio non sono inclusi nel Fondo.

Le modifiche legislative sono minime. Sono previste solo modifiche al Codice di Bilancio per garantire il funzionamento del Fondo. L'Accordo stesso deve essere ratificato dalla Verkhovna Rada (il parlamento ucraino).

Gli Stati Uniti aiuteranno l'Ucraina ad attrarre investimenti, tecnologia e innovazione attraverso la DFC (Development Finance Corporation).

I ricavi e i contributi al Fondo non saranno tassati né negli Stati Uniti né in Ucraina.

Svyrydenkol ha poi precistao che "gli Stati Uniti contribuiraanno a finanziare il Fondo. Oltre al denaro, potrebbero farlo anche attraverso nuovi aiuti, come i sistemi di difesa aerea per l'Ucraina".