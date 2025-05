"Questa settimana celebriamo 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'8 maggio 1945, decine di migliaia di francesi, uomini e donne, scesero in piazza sugli Champs-Élysées a Parigi, travolti dalla gioia. Celebrazioni si tennero in tutta Europa, da Londra ai Paesi del Benelux, fino a Copenaghen. L'incubo era finalmente finito. Gli eventi di quel periodo ebbero profonde conseguenze per tutti gli europei. Per metà del nostro continente, segnarono l'inizio del processo di ricostruzione e riconciliazione. Ma per l'altra metà, la liberazione dal nazismo non portò la libertà. Fu seguita dall'occupazione e dall'oppressione. Fu un vero punto di svolta per l'Europa.Ottant'anni dopo, ci troviamo di fronte a un altro momento decisivo nella storia del nostro continente. La guerra in Ucraina finirà, ma il modo in cui finirà plasmerà il nostro continente per le generazioni a venire. Il futuro degli ucraini è in gioco, ma lo è anche il nostro. Un accordo sfavorevole potrebbe incoraggiare la Russia a tornare a chiedere di più. Sarebbe la ricetta per maggiore instabilità e insicurezza. Invece, una pace giusta e duratura potrebbe inaugurare una nuova era di prosperità per l'Ucraina e aiutarci a costruire una nuova architettura di sicurezza in Europa. Una pace giusta e duratura, che garantisca la sovranità dell'Ucraina, ne rispetti l'integrità territoriale e ne sostenga le aspirazioni europee. Questo è il bivio che ci troviamo di fronte, e l'Europa ha una posta in gioco enorme. Quindi dobbiamo fare del nostro meglio per rafforzare la posizione dell'Ucraina.Perché abbiamo tutti visto come la Russia negozia: bombarda; intimidisce; seppellisce le promesse sotto le macerie. Putin vuole costringere l'Ucraina ad accettare l'inaccettabile, quindi il compito che ci troviamo ad affrontare è aiutare l'Ucraina a rimanere forte, a sfidare le intimidazioni di Putin e a impegnarsi in colloqui di pace basati sulle sue stesse condizioni. Oggi vorrei concentrarmi su come possiamo farlo e su tre priorità per la nostra azione. Primo, sostenere la difesa dell'Ucraina. Secondo, completare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili russi. E terzo, accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina alla nostra Unione.Vorrei iniziare con l'aspetto militare, la cosiddetta "strategia del porcospino". La Russia rappresenta una minaccia permanente per l'intera Europa, quindi l'Ucraina deve essere sufficientemente forte da scoraggiare qualsiasi attacco futuro, con la deterrenza attraverso la negazione. L'Europa ha già sostenuto l'Ucraina con 50 miliardi di euro di aiuti militari, ma ora dobbiamo passare da una logica di aiuti a una logica di integrazione delle nostre industrie della difesa. Questo è l'elemento centrale del nostro Libro Bianco "Prontezza 2030". Incoraggiamo i nostri Stati membri a effettuare ordini direttamente all'industria della difesa ucraina, perché questo è il modo più efficace ed economicamente conveniente per sostenere gli sforzi militari dell'Ucraina. Ci stiamo concentrando in particolare sulla tecnologia e l'innovazione della difesa. Durante la guerra, l'Ucraina ha utilizzato la tecnologia per modificare le dinamiche sul campo di battaglia, anche e soprattutto quando le forze russe erano più numerose. Ma sappiamo anche che la Russia ha imparato dalla guerra. Il nostro obiettivo, insieme all'Ucraina, è essere così forti da rendere l'Ucraina indigeribile per qualsiasi potenziale invasore.Mentre sosteniamo l'Ucraina, dobbiamo anche continuare a minare la capacità della Russia di condurre una guerra. Questo è il mio secondo punto. Le entrate derivanti dai combustibili fossili rimangono una fonte chiave di finanziamento per la macchina da guerra russa. Permettetemi di darvi due cifre: all'inizio della guerra, spendevamo 12 miliardi di euro al mese in combustibili fossili russi, oggi siamo scesi a 1,8 miliardi di euro al mese. Quindi, è nostro interesse fondamentale per la sicurezza smettere di finanziare il fondo di guerra di Putin. E per questo, dobbiamo smettere di spendere miliardi in importazioni di energia russa. So che c'è una netta maggioranza al Parlamento europeo a favore di questo, lo scorso novembre avete votato per vietare tutte le importazioni di combustibili fossili russi; anche la presidenza polacca si sta impegnando a fondo in tal senso. Ma alcuni continuano a dire che dovremmo riaprire il rubinetto del gas e del petrolio russi. Sarebbe un errore di dimensioni storiche. E non lo permetteremmo mai. Questo deve essere molto chiaro. La Russia ha dimostrato, più e più volte, di non essere un fornitore affidabile. Putin ha già tagliato i flussi di gas verso l'Europa nel 2006, 2009, 2014, 2021 e durante tutta la guerra. Quante volte ancora prima che imparino la lezione? La dipendenza dalla Russia non è dannosa solo per la nostra sicurezza, ma anche per la nostra economia. I nostri prezzi dell'energia non possono essere dettati da un vicino ostile.La buona notizia è che abbiamo compiuto progressi incredibili dall'inizio della guerra. Questa è la dimensione, 12 miliardi di euro al mese all'inizio, ora scesi a 1,8 miliardi di euro. Grazie al risparmio energetico e alle energie rinnovabili, abbiamo già ridotto le nostre importazioni di gas dalla Russia di 60 miliardi di metri cubi all'anno. E grazie ai nostri partner, abbiamo diversificato le nostre importazioni lontano dalla Russia. Non abbiamo dimenticato come, durante la crisi energetica, gli Stati Uniti siano immediatamente intervenuti con il GNL [facendocelo pagare a peso d'oro, ma questo von der Leyen si è dimenticata di dirlo, ndr]; e come abbiamo ricevuto ulteriore gas da gasdotto dalla Norvegia; e come Paesi più lontani, come Giappone e Corea del Sud, abbiano collaborato a stretto contatto con noi sui mercati globali, per garantire la nostra immediata sicurezza energetica. In termini percentuali, siamo passati dal 45% delle nostre importazioni di gas provenienti dalla Russia all'attuale 13%. Siamo passati da un barile di petrolio su cinque dalla Russia a un barile su cinquanta di petrolio oggi: una riduzione di dieci volte, ma dobbiamo andare avanti. Dobbiamo anche ammettere che, dall'inizio dello scorso anno, le importazioni di energia dalla Russia hanno registrato una leggera ripresa. Pertanto, abbiamo bisogno di un ultimo sforzo per eliminare gradualmente i combustibili fossili russi. E questo è l'obiettivo della tabella di marcia che abbiamo presentato ieri. Nell'ambito di essa, proporremo il divieto di nuovi contratti con la Russia e delle importazioni sul mercato spot, al più tardi entro la fine del 2025. Ci impegneremo a vietare tutte le restanti importazioni di gas russo, sia tramite gasdotto che GNL, entro la fine del 2027. E rafforzeremo anche i controlli sulla flotta ombra russa. L'era dei combustibili fossili russi in Europa sta volgendo al termine.Il mio ultimo punto è che dobbiamo accelerare il percorso dell'Ucraina verso l'adesione alla nostra Unione. Questa non è solo un'aspirazione dell'Ucraina. L'adesione all'Unione Europea può essere la più forte garanzia di sicurezza. Ed è stato uno dei temi centrali del mio ultimo incontro con il Presidente Zelensky a Roma. Stiamo lavorando intensamente con l'Ucraina per avviare il primo gruppo di negoziati di adesione e per avviare tutti i gruppi nel 2025. L'adesione dell'Ucraina alla nostra Unione è la massima garanzia di una pace giusta e duratura. Nella nostra storia, pace e integrazione europea sono sempre andate di pari passo. Quindi, portiamo l'Ucraina all'interno della nostra Unione. Percorriamo insieme la via della pace.Slava Ukraini e lunga vita all'Europa".

Commuove il patriottismo della tedesca von der Leyen nei confronti dell'Ucraina e dei diritti del popolo ucraino, che devono essere salvaguardati aumentando le barriere che ostacolino ogni rapporto con la Russia di Putin. Bene.

Quello che però la presidente della Commissione Ue continua a non chiarire è perché l'Ue debba mantenere rapporti diplomatici e commerciali con uno Stato criminale come lo Stato ebraico di Israele che, in proporzione, è addirittura più canaglia della Russia di Putin.

Quando la signora von der Leyen lo avrà pubblicamente spiegato, risultando convincente, solo allora potremo non più definirla schifosamente ipocrita, poiché complice dei reati di apartheid e genocidio.

Ad oggi, lei che condanna Putin non è molto diversa da Putin... e, purtroppo, è in buona compagnia.