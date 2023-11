L'ordine di arrivo della gara Sprint del GP della Malesia di Moto GP sul circuito di Sepang, è stato una riproposizione di quanto, poche ore prima, era stato certificato nella Q2... con l'unica differenza che le posizioni dei primi quattro piloti classificati sono state rimescolate.

Così da quarto in mattinata, Alex Marquez (Gresini Racing) ha tagliato per primo il traguardo della gara breve su 10 giri, davanti a Martin (Pramac), secondo anche nelle qualifiche, Bagnaia (Ducati), poleman di giornata e Bastianini, che con l'altra Ducati ufficiale nelle qualifiche si era classificato terzo.

A dire il vero, anche in gara avrebbe potuto ambire almeno al terzo gradino del podio, ma non ha voluto togliere punti al proprio compagno di squadra in lotta per il mondiale, dove Martin ha ridotto lo svantaggio su Pecco portandosi da -13 a -11.

Il problema di Bagnaia in gara, che non gli ha permesso di lottare per la vittoria? Lui lo ha spiegato così:

"Ho cominciato a faticare molto sul davanti, non riuscivo a fermarmi e nelle curve a sinistra avevo tante vibrazioni, era molto strano. Già all'inizio facevo fatica, ma poi non sono riuscito a performare. È stato un peccato perché stavamo facendo tutte le cose giuste, Alex aveva un buon passo, ma noi avevamo potenziale per tenergli testa. Non mi capacito molto di cosa sia successo; fortunatamente è la Sprint, dunque abbiamo modo di capire cosa non ha funzionato, sono comunque contento di partire in pole position, importante per domani".

All'inizio della gara, Jorge Martin viene superato da Alex Marquez ed Enea Bastianini, mentre in testa a tutti c'è Bagnaia. In un solo giro, Bastianini perde tre posizioni, favorendo le due KTM di Jack Miller e Brad Binder. All'ultima curva, Alex Marquez prova ad attaccare Bagnaia ma finisce largo. Marc Marquez (Repsol Honda Team) cade prima della fine del quarto giro, così come anche il compagno di squadra Joan Mir (Repsol Honda Team).

Bastianini supera le due KTM mentre Alex Marquez sorpassa Bagnaia: poco dopo, anche Martin supera Pecco all'interno.

Marquez taglia il traguardo con oltre un secondo di vantaggio su Martin, che si piazza davanti a Bagnaia e Bastianini, che precede le due KTM di Binder e Miller. Marco Bezzecchi (Mooney VR46) finisce settimo, seguito da Johann Zarco (Pramac), Luca Marini (Mooney VR46) e Maverick Viñales (Aprilia).

Domani il Gran Premio inizierà alle 08:00 ora italiana.