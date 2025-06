Marc Marquez non sbaglia un colpo quando conta davvero. Al TT di Assen, nel decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2025, lo spagnolo ha messo a segno la nona vittoria in dieci Sprint disputate, confermandosi imbattibile nel formato breve del sabato. La leggenda di Cervera ha tirato fuori il meglio di sé nel momento decisivo, partendo dalla quarta casella in griglia e piazzando al via uno scatto perfetto che gli ha permesso di prendere la testa della corsa già alla prima curva, senza più lasciarla fino alla bandiera a scacchi.

Il pluricampione del mondo ha imposto il suo ritmo senza mai strafare, gestendo con freddezza l'attacco del fratello Alex Marquez, sempre alle sue spalle ma mai realmente in grado di scalzarlo dalla leadership. Il distacco non è mai stato abissale, ma Marc ha fatto la differenza nei punti chiave – come le curve a sinistra – compensando una condizione non devastante come in altre occasioni.

Il poleman Fabio Quartararo sembrava in lotta per il podio con la Yamaha, ma è caduto nel finale buttando al vento la gara. A raccogliere l'eredità del francese ci ha pensato un eccellente Marco Bezzecchi, che ha regalato all'Aprilia un insperato terzo posto. Unico non-Ducati nella top five, Bezzecchi ha tenuto dietro Fabio Di Giannantonio, autore di una bella rimonta, e un opaco Francesco Bagnaia, solo quinto nonostante i buoni segnali nelle libere. Il campione del mondo in carica ha sofferto sin dall'inizio e non è mai riuscito a entrare nel vivo della gara.

Grazie a questa nuova vittoria, Marc Marquez allunga nettamente in classifica generale, portandosi a +43 sul fratello Alex, +117 su Bagnaia, +152 su Morbidelli, +156 su Di Giannantonio e +181 su Bezzecchi. Un distacco che, a metà stagione, comincia ad assumere i contorni di una sentenza, specie se Marquez continuerà a dominare il sabato con questa costanza.

Domenica, la gara lunga prenderà il via alle 14:00.





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1938951114214576302/photo/1