Il ruggito di Fabio Quartararo risuona sul circuito di Assen. Il pilota francese della Yamaha conquista la pole position del Gran Premio d'Olanda, decimo round del Mondiale MotoGP 2025, al termine di una qualifica tirata fino all'ultimo millesimo. Ma a festeggiare, almeno in parte, è anche Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati ufficiale si è reso protagonista di una delle sue migliori prestazioni stagionali.

Con un giro perfetto in 1:30.651, Quartararo si prende la quarta pole della stagione – la ventesima in carriera con la Yamaha – e scrive un altro capitolo della sua storia con la Casa di Iwata, affiancando due leggende come Valentino Rossi e Jorge Lorenzo tra i migliori poleman del team. Il francese è sembrato efficace, preciso... ma soprattutto veloce, riuscendo a tenere dietro Bagnaia per appena 28 millesimi.

Pecco Bagnaia, secondo, non ha nulla da rimproverarsi. Dopo una stagione fin qui altalenante, finalmente il torinese ha mostrato solidità: il suo giro in Q2 è stato il più pulito e aggressivo del 2025 finora, e quel margine minimo lo lascia con l'amaro in bocca, ma anche con una certezza: oggi e domani sarà della partita per la vittoria.

Chiude la prima fila Alex Marquez, che porta la Ducati Gresini in terza posizione con un distacco di 160 millesimi: concreto, costante, pronto a dare fastidio ai big.

Ad aprire la seconda fila c'è Marc Marquez (Ducati Factory), staccato di 220 millesimi. Lo spagnolo ha faticato a trovare il feeling ideale e non ha mai dato l'impressione di poter ambire alla pole, ma resta un cliente scomodo in ottica gara. Quinta posizione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che finalmente mostra segnali di risveglio con una qualifica degna delle sue ambizioni. Sesto Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46), anche lui autore di una buona prova.

La terza fila è aperta da Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), settimo a 635 millesimi. Dietro di lui, ottavo, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che recrimina per un T3 disastroso dove ha lasciato per strada mezzo secondo. Nono posto per Pedro Acosta (Red Bull KTM), in costante crescita ma ancora incapace di esprimere tutto il suo potenziale in qualifica. Chiude la top 10 Maverick Vinales (KTM Tech3), staccato di oltre otto decimi.

Non brillano invece Lorenzo Savadori (Aprilia) e Enea Bastianini (KTM Tech3), rispettivamente 16° e 17°: troppo lontani per poter sperare in qualcosa di concreto, servirà una rimonta furiosa e una strategia perfetta per cercare di salvare il weekend.

Quartararo e Bagnaia promettono scintille in gara. La MotoGP 2025 ad Assen si preannuncia un appuntamento da non perdere: griglia stretta, distacchi ridotti e tanti piloti affamati pronti a lottare dal primo all'ultimo giro. Appuntamento alla domenica: lo show è solo all'inizio.