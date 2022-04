CHIARA TAIGI su RAIUNO - SABATO 16 APRILE 2022 ore 9:00

Appuntamento al Programma UNO MATTINA IN FAMIGLIA

AUGURI di BUONA PASQUA SU RAIUNO!

Chiara Taigi augurerà con il canto una Buona Santa Pasqua a Tutti su RAI UNO Sabato 16 Aprile dopo le ore 9:15 di mattina, con il canto e la musica un messaggio di grande luce ed energia come “Abbiate coraggio... Ego Vici Mundum !” nel programma UnoMattina in Famiglia, in compagnia di Monica Setta, Ingrid Nuccitelli, Tiberio Timperi e con la Regia di Marco Aprea.

«Siamo giunti alla Santa Pasqua 2022, voglio ringraziare le oltre 5000 persone hanno visto e molti hanno condiviso il mio proposito, il post del concerto di Torino di voler riportare in evidenza il messaggio della mia opera Ego Vici Mundum... Io ho vinto il Mondo!

In questo messaggio la Vittoria è oltre l'evidenza, la Vittoria è poter portare Pace e Armonia, oltre tutto, oltre la vita stessa...

Comprendere il significato di amare il tuo prossimo, ma ancora di più il ruolo della donna e del coraggio che non abbandona, l'incanto della musica che può innalzare lo spirito e ispirare di raggiungere i valori più elevati.

Ringrazio tutti dell'assidua attenzione al mio percorso, dal mio lato cerco di restituire in emozioni e suono della voce tutto il tempo che mi dedicate, portando alla luce che il Canto Lirico e la Musica sono un elemento di grande introspezione, riflessione e cultura, ma anche di Gioia e Rinnovamento.

Questa volta dedico questo incontro musicale in RAI all'augurio di una Serena Pasqua a tutti per il ritorno alla Gioia nel Cuore e poter credere che possa essere vissuta in Pace dove... Io ho vinto il Mondo!» Chiara Taigi







LINK E RIFERIMENTI