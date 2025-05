In occasione della 6° stagione dei “Venerdì d’Eresia” con la partecipazione di Anja Rizzi Bogdan, insieme a Rossella Seno e Fabio Crisafi di Disobedience Roma.

Venerdì 16 maggio 2025 alle ore 21 andrà in scena quello che doveva essere il secondo appuntamento della 6° stagione dei “Venerdì d’Eresia” nel teatrino del Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve (Via Provinciale,17), Antonio La Rosa presenterà il suo libro “Vivo dove sto” con il supporto di Anja Rizzi Bogdan (attrice e graphic designer). Serata rinviata per l’alluvione che ha colpito il territorio di San Piero a Sieve e non solo lo scorso 14 marzo. Saranno presenti la cantattrice Rossella Seno (https://it.wikipedia.org/wiki/Rossella_Seno) e Fabio Crisafi (regista televisivo) di Disobedience Roma.

Un parterre di assoluto valore. Serata in collaborazione con la Pro-loco San Piero a Sieve e il Circolo Insieme Mcl di San Piero a Sieve che ci ospita. Ingresso libero. Supporto tecnico a cura di Fabio Berti e delle Volontarie della Biblioteca afferenti alla Pro-loco di Ronta. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo Franco Megli e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Scarperia e San Piero Marta Cappelli. Interverranno rappresentanti del Consiglio della Pro-loco di San Piero a Sieve e del Circolo MCL. In seguito, il Direttore Artistico della rassegna Ezio Alessio Gensini introdurrà gli artisti e i responsabili di Disobedience.

“Vivo dove sto”, come Antonio La Rosa presenta la sua opera: “Questa è la mia seconda raccolta di pensieri sparsi, nati in questi anni di successi e fallimenti, personali e globali, nella continua sperimentazione artistica che, giorno dopo giorno, compio alla ricerca di una mia verità, per esprimere il sentire più profondo libero da orpelli. Spero, almeno quando leggerai i miei versi, tu possa abbandonare il razionale per l’incertezza del sogno nell’ampliare la porta dell’inconscio. Anche questa edizione è limitata a mille copie. All’interno di ogni copia troverai un segnalibro: in apparenza può sembrare solo un pezzo di stoffa colorata, ma nella realtà è un millesimo di un quadro che ho realizzato apposta per donartene un lembo, così da tenere sempre a mente che, anche quando non ne comprendiamo il senso, ogni accadimento e incontro possono essere parte di un disegno più grande. Unendo i pezzi, nella vita come con questo segnalibro, avrai l’opportunità di ricomporre il puzzle e, in sinergia con gli altri proprietari dei millesimi, dare luce a un quadro di senso compiuto. Buona vita ovunque tu sia, che possa sempre nutrirti del presente durante il cammino verso i tuoi sogni.”

Antonio La Rosa (Calasetta 1976) è un artista e un libero pensatore. Ha recitato nei teatri italiani per quindici anni e oggi vive a Roma, dove dedica il suo tempo in prevalenza alla scultura, alla pittura e alla scrittura di pensieri poetici.

Si ringrazino le associazioni organizzatrici: BiblioCoop, Sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo, Associazione I colori delle stelle. Gli enti che hanno dato il patrocinio: Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Scarperia e San Piero, Comune di Vicchio, Unione Montana dei Comuni del Mugello, e ancora un grazie a Pro Loco Ronta, Circolo insieme MCL, Ass. Disobedience Roma, Pro Loco San Piero a Sieve, Civico undici, Il filo, ok!Mugello, Radio Mugello 99FM.