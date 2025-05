Chiara Taigi - Opera A Te Maria - Chiesa Sant'Ignazio di Loyola a Roma

Appuntamento a Sabato 24 maggio 2025 ore 20:00 - Ingresso Libero



Chiara Taigi presenta in prima mondiale la sua terza opera " A Te Maria - Amor dicata Mariae ( Amore dedicato a Maria ) " nella bellissima Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma , Dafne di Marcello nei panni di Maria , tenore Mattia Marcedola, con la partecipazione straordinaria della Maestra Simona de Nittis, fisarmonicista Gianluca Casadei, accompagnati all'organo dal M° Marco Silvi, con un quartetto d'archi costituito dai Maestri Marcello Sirignano, Donatella Bonanni, Emanuela Cavallari, Rita Salis e il coro di bambini diretto dal M° Filippo Manci.

A Te Maria, è un'opera che mette l'accento sulla bellezza dell'Annunciazione del Signore, la purezza nell'atto di fede di Maria, la figura dell'Arcangelo Gabriele e il legame con l'entità del Miracolo.

E' un'opera dell'espressione di Emozioni in Arte, l'evento dell'Annunciazione, per percepire la bellezza di un'atto di fede incondizionata, immaginando il momento e l'incontro che cambierà in modo travolgente le sorti dell’umanità.

Il sottotitolo " Amor dicata Mariae ", esprime l'Amore per la Bellezza e Armonia di quella luce che risplende dentro la Beata Vergine Maria, che può nascere in ognuno di noi, ispirati dalla bellezza del mese di maggio.

È una devozione che ha antiche radici, con il forte contributo storico della Compagnia di Gesù, di aver scelto il mese di maggio da consacrare alla Santa Maria Vergine, un mese pieno di significati relativi al periodo stagionale e che ci consente di contemplare la bellezza dei fiori che ci accolgono come in un abbraccio.

"Un'opera non può essere raccontata, ma deve essere vista, vissuta, sentita, non solo con i sensi ma con i sentimenti, in questo modo si coglie quello che è oltre... Rivivremo insieme le emozioni e cercheremo di sfiorare la Luce..." Chiara Taigi

Un ringraziamento a Padre Vincenzo Dadamo, alla Compagnia di Gesù e a tutti i Sacerdoti e Collaboratori che hanno voluto accogliere questa iniziativa e del loro attuale coinvolgimento appassionato nella realizzazione pratica.

Si ringrazia la Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno per l'apporto alle iniziative culturali.







RIFERIMENTI

Piazza Sant'Ignazio, Roma

Posizione Gmap: https://goo.gl/maps/nnLd81p6wWbvFV286

Info: [email protected] | 06 6794406





INGRESSO LIBERO

Posti in ordine di ingresso e limitati al massimo della capienza.

https://chiesasantignazio.blogspot.com/

Sabato 24 Maggio 2025 ore 20





LINK



OPERE PRECEDENTI di CHIARA TAIGI

ChiaraTaigi - Opera " Giuda - Siamo Tutti Traditori? " 23 Marzo 2024 - Sant'Ignazio di Loyola - Roma

https://www.youtube.com/watch?v=YNbiscUlYJE

https://gesuiti.it/la-domanda-di-giuda-in-scena-a-santignazio/

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-03/ego-vici-mundum-sacra-rappresentazione-chiesa-ignazio-taigi.html

https://gesuiti.it/io-ho-vinto-il-mondo-sacra-rappresentazione-a-sanignazio/



