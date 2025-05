CHIARA TAIGI su RAIDUE

NOTTE TRA 14 e 15 MAGGIO 2025 ore 1:00

APPUNTAMENTO a STORIE DI DONNE AL BIVIO

Conduce MONICA SETTA

Chiara Taigi sarà invitata speciale e canterà nel programma Storie di Donne al Bivio su RAIDUE nella notte tra Mercoledì 14 e Giovedì 15 Maggio 2025, dopo la mezzanotte, al 1:00. Regia di Giacomo Necci.

Monica Setta condurrà una nuova appassionante puntata, nel consueto e avvincente clima piacevole, personale e professionale.

Il suo programma è dedicato alle Donne, con molti racconti e condivisioni di esperienze, saranno presenti tre donne molto diverse tra loro, passando da temi di attualità, sociali, familiari, privati e affettivi, lavorativi, ecc.

Ogni puntata è sempre diversa e interessante, presentata con disinvoltura e base giornalistica, esplorando vite di donne particolari, una analisi di esperienze che possono essere ricondotte a molte donne in carriera e non, fornendo elementi per capire come hanno gestito le loro problematiche e il percorso di vita derivato dalle loro scelte.

Con questa linea generale e in un clima sereno, saranno ospiti tre donne, che porteranno la loro esperienza a fattor comune nella puntata di Storie di Donne al Bivio.

Siamo alla 27° Puntata della Seconda Edizione, Stagione 2024/2025 e in attesa di scoprire chi saranno le nuove ospiti di Monica Setta!

Buona Visione e buon Ascolto!





PER VEDERE IN DIRETTA STREAMING

https://www.raiplay.it/dirette/rai2

Notte tra 14 e 15 Maggio 2025, Dopo Mezzanotte - ore 01:00





RIFERIMENTI E LINK

Facebook di Chiara Taigi https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/pfbid02cLZVSHuLgkg7a2DFjp4nXWd9JJFeXFV1mEQ7aVFUGPgDmosNKuttafbmQ8G2WVN1l

https://www.raiplay.it/programmi/storiedidonnealbivio

https://www.raiplay.it/programmi/storiedidonnealbivio/puntate/puntate

https://it.wikipedia.org/wiki/Storie_di_donne_al_bivio

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb_Qew9Dujkjr43-ik5oTrFc-9z04Q1oi

https://www.instagram.com/moni_setta/



