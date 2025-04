CHIARA TAIGI - 30 APRILE 2025 SERA - DOPO MEZZANOTTE

STORIE DI DONNE AL BIVIO - APPUNTAMENTO su RAIDUE

Conduce MONICA SETTA

Chiara Taigi stanotte sarà invitata speciale e canterà nel programma Storie di Donne al Bivio su RAIDUE nella Notte tra Mercoledì 30 Aprile e il 1 Maggio 2025, dopo la mezzanotte, alle ore 00:45. Regia di Giacomo Necci.

Monica Setta condurrà con consueta passione, professionalità e pacatezza la puntata del programma dedicato alle Donne, Storie di Donne al Bivio, un momento televisivo in cui donne molto diverse tra loro condividono le proprie esperienze, descrivendo i più particolare e privati aspetti della propria vita con episodi familiari, affettivi, lavorativi, dall'alta società a storie di tutti i giorni, temi sociali ed economici, ecc.

Pur essendo tutte persone con carriere e vite particolari, il vero focus non è la semplice curiosità o il classico gossip, bensì poter scoprire esperienze comuni a tutte le donne in carriera e come hanno affrontato le problematiche complesse della vita.

Potremmo dire "racconti di vita" di Donne al Bivio che portano e condividono la propria esperienza nell'accezione più positiva del termine, un momento di riflessione in comune a tutti, senza censure o ruoli.

Anche in questa puntata saranno ospiti tre donne diverse che racconteranno alcune esperienze di vita, anche inedite, con la naturalezza di una conversazione “pubblica” tra amiche.

Il programma è giunto alla 24° Puntata della Seconda Edizione, Stagione 2024/2025 pieno di sorprese e particolarità, quindi...

Una Nuova Puntata da non perdere!





30 Aprile 2025 Dopo Mezzanotte - ore 00:45





