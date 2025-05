CHIARA TAIGI - STORIE DI DONNE AL BIVIO di MONICA SETTA - REPLAY

PUNTATA 30 APRILE 2025



Chiara Taigi ha cantato come ospite speciale al programma Storie di Donne al Bivio su RAIDUE condotto da Monica Setta e con la regia di Giacomo Necci nella Puntata del 30 Aprile 2025.

Monica Setta conferma la sua presenza professionale e di grande successo anche in fascia oraria notturna, grazie ad una risposta del pubblico per i temi affrontati e il piacevole modo di condurre e passare tra temi molto diversi e talvolta difficili. Ogni puntata dona molti punti su cui riflettere e confrontarsi.

Chiara Taigi ha cantato in apertura una versione originale di " Non ti scordar di me ” di Ernesto De Curtis , testo di Domenico Furnò tratto dall'omonimo film cantato da Beniamino Gigli ed ha cantato nel gran finale della puntata “ Ideale “ di Francesco Paolo Tosti.

Le tre importanti ospiti della puntata sono state Patrizia Rossetti, Daniela di Maggio, Manuela Moreno.

Sono stati affrontati temi molto differenti tra loro, confermando una impostazione del programma molto diversa e speciale rispetto ad altri format. Si è passati da temi più leggeri legati alla convivenza tra la vita pubblica e privata, per passare a temi di esperienze di vita molto profonde e dolorose, una puntata piena di temi di attualità, di vita vissuta, di riflessioni e in un clima amicale.

Sono doverosi i ringraziamenti per aver valorizzato uno spazio lirico e operistico su RAIDUE al Direttore di Rete, alla Direzione di Produzione Tv della RAI CPTV di Roma, gli Autori, la Regia di Giacomo Necci, Aiuto Regia Francesca Orichuia, Assistenti alla Regia e Agnese Draicchio, Montaggio, Scenografia e Grazia Polito, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Una nota particolare a Monica Setta ringraziando per la grande professionalità, di riuscire in orari così diversi ad avere il focus e lo share sempre al primo posto, di aver trasformato, con il suo savoir-faire ed eleganza, il programma in qualcosa che lascia ad ogni puntata esperienze e riflessioni importanti e allo stesso tempo di catturare l'attenzione costantemente fino alla fine.







