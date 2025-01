Grande fermento e grande attesa a Firenze per la Prima del film "Gli Imprevisti", poliziesco di Alessandro Ingrà e Alberto Cavallini. Domenica 19 gennaio, ore 21.00, presso il Cinema "La Compagnia", via Cavour 50/r, ci sarà la proiezione del film.

Gli interpreti principali sono Alessandro Ingrà, Alessandro Paci, Emanuela Tittocchia, Graziano Salvadori, Chiara Sani, Bruno Santini e con la partecipazione straordinaria di Alvaro Vitali.

Le riprese si sono svolte tra Firenze, Prato e Sesto Fiorentino nel mese di Maggio. Il film è genere poliziesco-azione, con momenti di comicità.

Alla prima sarà presente il cast.

Protagonista femminile del film l’attrice Emanuela Tittocchia.

“Sono molto emozionata. Interpreto Helena, un personaggio scritto molto bene e del quale mi sono innamorata subito, appena ho letto la sceneggiatura. Helena è una donna ancora sposata con un architetto di successo, Damiano, ma in fase di separazione. E’ fidanzata con Primo Fineschi, interpretato da Alessandro Ingrà, il protagonista del film, poliziotto di grandi valori. Al mio personaggio succede di tutto. E’ stata un’esperienza straordinaria, molto intensa e a tratti drammatica. Senza anticipare troppo, posso dire che alcune scene del film sono molto crude e reali. E’ stata una bella sfida per me.”

Sinossi

Primo Fineschi è un capo ispettore dell’antidroga che opera con la sua squadra di 4 unità in borghese. Quando è in pattuglia fa coppia con il collega Giulio; l’altra squadra è formata da Corrado e Antonia. La squadra ottiene sempre ottimi risultati nelle operazioni, ma ad un certo punto succede qualcosa che sembra ribaltare questa tendenza.

Durante un tentativo fallito di retata di un gruppo di narcotrafficanti, Primo viene avvertito che Helena, la sua fidanzata, è sparita.

È proprio l’ex marito di Helena, Damiano, ad avvertirlo. Nello stesso momento Primo viene anche a sapere che il figlio Gabriele è invischiato in una faccenda di droga e sospettato di omicidio. La spirale si è invertita nella vita dell’ispettore Primo Fineschi: tutto sembra così incredibilmente incomprensibile. Le operazioni professionali non vanno benissimo e la sua vita privata è in pericolo… ma questi due fattori potrebbero essere collegati?

Registi

Alessandro Ingrà ha 3 film all’attivo: “Storia di un inganno”, “Uno strano weekend al mare” e“Sbagliando s’impara” (gli ultimi due film sono attualmente disponibili sulla piattaforma Amazon Prime Video).

Alberto Cavallini, produttore e direttore della fotografia, collabora da anni con Mediaset, Sky e RAI Storia. Ha realizzato l’ultimo lavoro di Alessandro Ingrà, ha collaborato con Pupi Avati nel film “Dante”.

Altri attori

• Alisea Batazzi • Aurora Giunta • Giuseppe Ferraro • Massimo Pascucci • Francesca Maroni • Maurizio Cicoli • Massimo Morselli • Alessandro Pollastri • Silvia Picchiani • Giuseppe Tommasello • Benedetta Giuntini • Barbara Kal • Davide Germani • Matilde Gonfiantini • Simone Berni • Sara Mascello • Domenico Iapello • Tommaso Bacci • Giancarlo Scolari • Ivan Izzo • Silvana Del Grosso • Federico Bedocchi • Marco Gistri • Anna Titone • Cinzia Oliveri • Carlo Lodigiani • Gaia Campagna • Paolo Borghini • Gloria Rosa • Tiziana Ruberto • Greta Cinotti • Lorenzo Bissolotti • Lucia Bonciolini • Alessio Bastianini • Dylan Cutini • Laura Margheri • Daniele Michelini • Lucrezia Grande • Massimiliano Matti • Filippo Brancato • Sara Nesti • Matteo Benvenuti • Gaia Senesi • Marianna Pippa • Elettra Pucci

Cast tecnico

Montaggio: Laura Mileto

Direttore della fotografia e Operatore di macchina: Luca Paolieri

1 assistente macchina: Leonardo Ferro

Fonico: Andrea Bruni

Segretaria di edizione: Gaia Senesi

Scenografo: Francesco Cavallini

Costumista: Caterina Campagna

Acconciature – Trucco Parrucco FX: Blen Tina Tafaj