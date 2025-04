Si preannuncia come una giornata speciale quella di domenica 27 aprile all’Hotel Bagni di Pisa di San Giuliano Terme: l’Associazione Fanny Mendelssohn, col contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze e in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Pisane, prosegue il cammino del suo Festival Musicale Internazionale e propone una novità: dal pomeriggio alla sera il susseguirsi di tre concerti, molto diversi tra loro e tutti insoliti e molto accattivanti.

Si inizia alle 16:00 con l’Ensemble di fisarmoniche composto da dieci giovani musicisti del Conservatorio Puccini di La Spezia sotto la direzione del M° Luti, inserito nello Spazio Giovani quest’anno particolarmente curato all’interno della programmazione del Festival, per proseguire poi alle 17:30 con l’attesissimo recital di Fabrizio Mocata, pianista e compositore che si distingue per la sua abilità di interpretare e mescolare diversi stili musicali, unendo il virtuosismo classico e le influenze del jazz.

Musicista di solida formazione sia classica che jazzistica, le sue produzioni discografiche Swango e Cruzando Aguas sono state sostenute dalla Academia Nacional del Tango di Buenos Aires, rendendolo il primo italiano a esibirsi al Festival Mundial della capitale argentina.

Tra i progetti jazz di Fabrizio Mocata, i dischi Puccini Moods e Free The Opera! che contengono riletture di opere di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi, e sono stati presentati sia in Europa che in America.

Mocata ha lavorato anche al progetto Recital CanTango con il tenore Fabio Armiliato, unendo il Belcanto e la Tango Canción, e rendendo omaggio a Carlos Gardel e Tito Schipa. Questo progetto ha visto la partecipazione di artisti come Daniela Dessì e Luis Bacalov, ed è stato presentato in sedi prestigiose come la Royal Opera House di Muscat, la Sala Paganini di Parma, la Sala Zitarrosa di Montevideo e il Teatro Maipo di Buenos Aires.

Per il pubblico del Festival Fanny Mendelssohn proporrà sue personali riletture di celebri arie di Puccini e Verdi, oltre a standard jazz, celebri tanghi e sue composizioni.

Per concludere questa maratona musicale, alle 21:00 avremo l’occasione di ascoltare un interessante progetto che vede impegnato il pianista Valerio Premuroso con l’attrice Mara Gualandris nella interpretazione del melologo di Richard Strauss su testo di Tennyson “Enoch Arden”.

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme e appuntamento quindi all’Hotel Bagni di Pisa per godere di una immersione totale nella musica e nella bellezza.

Come sempre grazie a tutti gli sponsor che con il loro contributo rendono possibile tutto questo.





