Una modalità del tutto innovativa ed originale di formare il personale del settore di bellezza. Êtrebel Academy è un’accademia formativa rivolta a imprenditori del mondo hair beauty il cui scopo è far acquisire competenze.

Il successo di Êtrebel Academy è dovuto alle profonde conoscenze nel settore di un team

solido, costituito da imprenditori che da oltre 20 anni lavorano con successo e che ben conoscono le difficoltà e le problematiche che i saloni del beauty affrontano quotidianamente.

La preparazione dei professionisti aiuterà a motivare e gestire la loro squadra allo scopo di fare acquisire nuove competenze tecniche, lavorando anche sullo sviluppo del proprio business.

La formazione nel mondo beauty oggi si rende sempre più necessaria a causa della crescente domanda di competenze e soft skill.

Êtrebel Academy offre qualità e innovazione con corsi studiati per ogni salone di bellezza per titolari e dipendenti come corsi tecnici, corsi di comunicazione di vari livelli, corsi di management e laboratori creativi.

L’innovazione di questi corsi sta nell’operatività ovvero dinamicità e non staticità: non esistono solo lezioni teoriche di coaching ma anche attive e dunque tutto ciò che viene appreso è riproducibile facilmente nel proprio salone.

Êtrebel Academy è capitanata da Giovanna Celeschi ed Eliana Ruzza, figure supervisor e al vertice dell’accademia.

La Direzione Artistica, per la parte tecnica relativa alla formazione degli hair stylist è affidata a Mariateresa Valenzisi mentre l’attività di orientamento dell’estetica è di Ilham Rahmi entrambe imprenditrici e professioniste di successo con una lunga esperienza alle spalle.

Spiega Giovanna Celeschi, fondatrice del marchio Êtrebel ed Êtrebel Academy: “La preparazione dei nostri professionisti aiuta a motivare e gestire i collaboratori con maggiori competenze e strumenti attivi per raggiungere lo scopo e i risultati stabiliti.

L’innovazione dei nostri corsi è tangibile dalla nostra visione della formazione, dove la crescita personale è accompagnata dalla crescita professionale e da uno strumento in cui siamo “pionieri” che è il Coaching che aiuta le persone a scoprire ciò che è già dentro di loro e ad affrontare ogni sfida come un’opportunità e spirito vincente.”

Per maggiori info visita il sito https://academy.etrebel.it/