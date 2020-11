Dopo la vittoria ottenuta oggi nel GP d'Europa a Valencia, quando mancano ormai due gare alla fine della stagione di MotoGP, Joan Mir vede sempre più concretizzarsi la possibilità di vincere il mondiale piloti nella stagione 2020.

Quella di oggi non è stata una gara avvincente e neppure combattuta. Già al primo giro, Quartararo finisce a terra alla curva 8 e perde qualsiasi chance per lottare per il podio e finisce la gara al 14° posto, ultimo dei non classificati, dietro a Vinales, 13°, che però aveva la giustificazione di partire dalla pitlane. Infine, un problema alla moto ha fermato anche Valentino Rossi: una giornata decisamente no per la Yamaha che vede ridurre, e di molto, le possibilità di conquistare il mondiale con uno dei piloti del team Petronas.

In testa alla gara odierna si sono alternati prima Pol Espargaro (KTM), poi Rins (Suzuki) che all'11° giro si è fatto da parte (e non è ben chiaro il motivo visto che anche lui lotta per il mondiale, lasciando la strada aperta al compagno di squadra Mir. Le posizioni in gara non sono più cambiate e questo è stato l'ordine di arrivo.

Adesso Mir ha 162 punti nella classifica del mondiale contro i 125 di Rins e Quartararo e i 117 di Morbidelli e Dovizioso. La prossima gara, il GP della Comunitat Valenciana che si disputerà tra una settimana sulla stessa pista potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del mondiale.